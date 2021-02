El pasado 16 de febrero el rapero conocido como Pablo Hasél fue detenido por los Mossos d'Esquadra y encarcelado después de que la Audiencia Nacional lo condenase a nueve meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo más dos multas por injurias y calumnias contra la Corona y contra las instituciones del Estado, como ya os explicamos en Maldita.es.

Desde entonces, han circulado varios bulos y desinformaciones sobre su entrada en prisión y sobre las protestas y disturbios surgidos tras su encarcelamiento. Estos son algunos de los que hemos detectado:

No, esta ballesta no fue requisada por los Mossos d'Esquadra durante las manifestaciones 'a favor de la libertad de Pablo Hasél': se incautó durante un desahucio

Bulo sobre una ballesta en las protestas Pablo Hasél Maldita.es

Durante los últimos días, grupos de manifestantes se han movilizado en toda España tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Las redes sociales se han llenado de imágenes de estos disturbios y ha comenzado a circular una fotografía en la que aparece una ballesta incautada, supuestamente, por los Mossos d’Esquadra en Barcelona durante estas protestas. “Con cosas como esta es con lo que se defendían pacíficamente los manifestantes por la libertad de expresión”, añade una de las publicaciones. Pero es un bulo. En realidad, el arma fue incautada por el cuerpo de policía durante un desahucio en Barcelona el pasado 18 de febrero.

No, este coche volcado no ha quedado así tras el paso de manifestantes que pedían la libertad de Pablo Hasél en Barcelona

Bulo sobre unas declaraciones de Hasél Maldita.es

Está circulando la captura de un tuit en el que vemos una foto de un coche volcado en la calle junto a un comentario que afirma: "Así ha quedado un vehículo tras el paso de los que pedían la libertad del rapero condenado por enaltecimiento del terrorismo".

Es un bulo. El tuit fue publicado el 18 de febrero a las 22:32 h y cita como autor de la foto a Àlex Tort (@alextortsagues), redactor en La Vanguardia. El periodista había publicado la imagen en Twitter minutos antes, a las 22:15 h, con un comentario en catalán que decía: "Así ha quedado un coche después de un choque con otro en la calle Escòcia de Barcelona". Es decir, el autor de la foto había explicado que el vehículo volcado se debía a un accidente.

No, La Vanguardia no ha publicado una declaración de Pablo Hasél diciendo ‘esto no va a parar hasta que me dejen en libertad’: es un montaje

También ha comenzado a circular durante las últimas horas por redes sociales una captura de una supuesta noticia de La Vanguardia. El contenido está encabezado por un titular con una supuesta declaración del rapero Pablo Hasél en la que afirma que “esto [los disturbios] no va a parar hasta que me dejen en libertad” y que “no se responsabiliza de que sus seguidores comiencen a matar a ciudadanos inocentes”. Es un bulo.

La captura no coincide con la tipografía utilizada por La Vanguardia en su edición digital y el propio medio ha afirmado en su perfil oficial de Twitter que es una captura "completamente falsa". Tampoco hay registro de que Pablo Hasél haya mencionado estas palabras pues desde que ingresó en la cárcel no ha realizado declaraciones públicas.

¿Qué sabemos de la supuesta frase de Pablo Iglesias sobre el rapero Hasél en la que dice: “me gustaría que hubiera leyes para juzgar a gente como ésta”?

Iglesias y Hasel, en 2014. FUROR TV / YOUTUBE

Nos habéis preguntado por las declaraciones de Pablo Iglesias en una entrevista en 2014 en Furor Televisión, en la que responde a varias preguntas formuladas por el rapero condenado por injurias contra la Corona y las instituciones del Estado y enaltecimiento del terrorismo, Pablo Hasél, un anterior invitado del programa al que asistió Iglesias.

En la entrevista, realizada por el periodista y director de Furor Televisión, Sergio Gregori, aparecen unas imágenes del rapero Hasél preguntando a Iglesias: “Si te pudieras cargar a Juan Carlos de Borbón, a Amancio Ortega o a Aznar, ¿a quién te cargarías de los tres?”.

Según publicó El Mundo el pasado jueves 18 de febrero, Iglesias, en esta respuesta, se refirió a Hasél con la frase: “Me gustaría que hubiera leyes para juzgar a gente como esta”.

Ante esta publicación, Podemos ha respondido diciendo que se trata de una “patética y burda manipulación” de este diario y Gregori, por su parte, asegura que están “mintiendo” y que “Iglesias jamás hizo esa afirmación sobre Pablo Hasél”. El Mundo, además, ha rectificado y ha cambiado el titular por “Pablo Iglesias sobre Hasél en 2014: no queremos tener nada que ver con gente cuyos problemas no son políticos, son de psiquiátrico”.