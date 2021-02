Lola reacciona a las críticas que ha recibido tras su doble infidelidad en 'La isla de las tentaciones'

Lola está dando mucho que hablar en La isla de las tentaciones 3. Después de tontear con Simone para después arrepentirse pensando en su novio Diego, discutir con el tentador y distanciarse, se lio con Carlos, el soltero al que estaba conociendo su amiga Lucía. Por ello, esta doble infidelidad con arrepentimiento temporal en medio ha provocado que reciba multitud de críticas.

Se desconoce cómo seguirá esta historia, si Lola ha continuado con Carlos, ha vuelto con Simone o lo ha arreglado con Diego y han salido de la mano, pero lo que es seguro es que, de momento, se está intentando enfrentar con fuerza a los comentarios negativos que recibe.

A través de un 'preguntas y respuestas' de Instagram ha confesado cómo lleva las críticas, apuntando que le afectan como "a todos". "Intento no leer mucho, pero a veces es inevitable. Las críticas son normales, me expongo a eso", ha contestado.

Lola explica cómo se enfrenta a las críticas. MARTADELOLA / INSTAGRAM

Aun así, ha añadido que, en realidad, las únicas críticas que le afectan serían las de su familia y amigos: "Al igual que yo, no ven bien mi conducta, pero me conocen de sobra y entienden que las personas pueden fallar a las demás, incluso a sí mismas, cuando están perdidas o confundidas".

"Nos ha pasado a todos que hemos hecho cosas que no sabemos por qué las hacemos y luego nos arrepentimos y lo pasamos mal, porque no es nuestra forma de actuar", se ha justificado. "Los errores no nos hacen malas personas, nos hacen humanos. Yo de todo aprendo y os aseguro que me pensaré dos veces las cosas antes de hacerlas a partir de ahora".