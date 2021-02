Caballero se desliga de la marcha del Marisquiño y justifica la reducción de ayudas porque estaría "disminuído"

Así ha respondido a preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa este lunes, en la que, tras manifestar su "entusiasmo" con el festival, ha adelantado que este no va a ser "un verano normal", sino que "va a haber algunas restricciones y, por tanto, no se va a poder celebrar O Marisquiño en condiciones normales".

En este sentido, ha apuntado que el evento "no se iba a poder celebrar asistencialmente sino en streaming, y por tanto iba a ser un Marisquiño disminuido". "Por tanto, los fondos públicos se tienen que administrar de acuerdo con la envergadura de lo que se va a celebrar", ha insistido Caballero.

Según ha explicado, "la propia normativa no deja" aplicar grandes cantidades de recursos "a celebraciones que van a estar muy disminuidas". "Lo dice el interventor del ayuntamiento, que es el que hace cumplir la ley", ha aseverado, insistiendo en que "la ley no permite que la aportación sea igual si el evento se celebra en circunstancias complicadas y no totalmente normalizadas".

Pese a todo lo anterior, ha recalcado que no descarta "aumentar la aportación" para celebrar este evento en el verano de 2022, cuando prevé que haya "un escenario distinto" en materia de sanidad. "Mi vocación es mantener O Marisquiño aquí y mantenerlo en los presupuestos: ya verán cómo dentro de dos años hay Marisquiño en Vigo, si es que este año se va", ha rematado.

En cuanto al traslado, el regidor ha apuntado que la organización ya había decidido previamente llevar a Barcelona una de las pruebas, en concreto la de 'Dirt Jump', ya que las instalaciones del Puerto de Vigo donde se celebraba "no están disponibles".

Respecto a esta prueba, Caballero ha manifestado que esta decisión fue tomada por la organización "con independencia del apoyo del Ayuntamiento, al no tener espacio en el Puerto". "No tiene que ver con la pandemia ni el ayuntamiento", ha finalizado.

APOYO DE LA XUNTA

Por su parte, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha indicado en otro acto que la Administración autonómica trasladó a la organización de O Marisquiño que "este año y el que viene" su aportación sería igual o incluso mayor, si bien necesitaba tiempo "para concretar la cantidad" al haber un "panorama muy cambiante" con la pandemia.

En declaraciones a los medios, tras indicar que "lamentaría" que el festival "se fuera" de Galicia, ha insistido en que la Xunta "siempre" comunicó a la organización del festival "que este año y el que viene, especialmente por el Xacobeo, el compromiso se iba a reforzar con respecto al de los últimos años".

"Pero para concretar la ayuda necesitamos saber perspectivas y condiciones en las que se puede desarrollar el evento", ha ahondado, apuntando que "cuando empiece la desescalada se podrá ir sabiendo cómo se van a desarrollar los grandes actos".

En esta línea ha insistido en que lo que pide la Administración autonómica es "un poquito más de tiempo" antes de concretar cantidades, aunque en todo caso "iba a haber apoyo seguro" y, de hecho, "una cantidad mayor". "Seguimos teniendo claro que si O Marisquiño se celebra en Vigo, seguirá teniendo apoyo de la Xunta", ha concluido.

CANCELACIÓN DEL EVENTO

El festival O Marisquiño ha comunicado este lunes su decisión de cancelar la edición de 2021 y ha avanzado que, después de 19 años, "no volverá a celebrarse en Vigo" y se planteará marcharse de Galicia "dadas las dificultades" para conseguir el respaldo de las administraciones.

Según ha manifestado la organización, "hace unas semanas parecía posible que el evento pudiese celebrarse en su recinto habitual"; "sin embargo, en los últimos días se ha comunicado que el principal apoyo institucional de O Marisquiño, el Ayuntamiento de Vigo, recortaría un 70 por ciento la partida que dedicaba al evento, que incluía además la aportación realizada por la Diputación de Pontevedra".

Así las cosas, la organización ha decidido no celebrar el festival por segundo año consecutivo ante "este enorme recorte de la financiación institucional, sumado a las incógnitas sobre el apoyo de la Xunta al evento y a las dificultades técnicas por las obras en curso por parte de la Autoridad Portuaria, que impiden la celebración del 'Dirt Jump'".

En esta línea, ha señalado que la empresa no puede "permitirse afrontar un segundo año consecutivo de pérdidas, ni tampoco continuar con la incertidumbre de saber cuándo será posible organizar de nuevo en Vigo un evento con las necesidades que implica O Marisquiño".