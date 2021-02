Quién es Pablo Hasel

El rapero Pablo Hasel ingresó el pasado martes en el centro penitenciario de Ponent en Lleida (Cataluña)tras ser arrestado por los Mossos d'Esquadra después de que se encerrase junto a varias personas en el edificio del rectorado de la Universitat de Lleida (UdL).

Hasel está condenado a nueve meses de prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo. Su detención ha encendido el debate político sobre la libertad de expresión, así como disturbios y manifestaciones en diferentes ciudades de España.

Su padre es un reconocido empresario de Lleida

Pablo Rivadulla Duró, conocido artísticamente como Pablo Hasel, nació en 1988 en Lleida (Cataluña) y es hijo del empresario Ignacio Rivadulla Gracia y nieto de Andrés Rivadulla Buira, quien fue teniente coronel durante el franquismo. El padre del rapero catalán tuvo que responder hace unos años ante la justicia tras ser juzgado, junto con Tatxo Benet, por una deuda de cerca de 10 millones de euros.

Ignacio Rivadulla fue presidente y máximo accionista de la Unió Esportiva Lleida entre 2007 y 2010. Bajo su carrera profesional en este equipo de fútbol, ya desaparecido, participaron grandes empresarios como Benet que trataron de salvar el club pero finalmente fueron procesados por llevarlo a concurso de acreedores con una deuda de 10 millones de euros. Sin embargo, la justicia declaró la quiebra como "fortuita" y los acusados fueron absueltos.

Hasel comenzó a componer canciones de rap y a debutar en este mundo en el año 2005 tras lanzar la maqueta Esto no es el paraíso, que formaba parte del género conocido como rap político. Después siguió con otras como Miedo y asco en Ilerda (2007), Trastorno Tripolar (2007), En ningún lugar pero aquí (2008) o Polvo y ceniza (2011). Ha publicado algo más de 50 maquetas, las últimas en 2020: La inmolación de las entrañas (2020) y Canciones para la revuelta y la soledad (2020).

¿Cuáles han sido las sentencias y condenas anteriores?

La primera vez que Hasel fue detenido fue en octubre del año 2011 por apología al terrorismo tras ensalzar en una de sus canciones titulada Democracia su puta madre al que fuera secretario general del PCE, Manuel Pérez Martínez, condenado a prisión por pertenecer a la banda terrorista GRAPO. Tras prestar declaración salió en libertad provisional sin fianza y con la obligación de comparecer cada 15 días en los juzgados.

En abril de 2014, la Audiencia Nacional condenó al rapero a dos años de prisión por enaltecimiento al terrorismo de acuerdo al artículo 578 del Código Penal por las letras de unas canciones en las que hablaba de ETA, Al Qaeda, GRAPO y Terra Lliure. Los magistrados descartaron que estas canciones estuvieran amparadas bajo el derecho a la libertad de expresión. "No es admisible en el ámbito de la libertad de expresión incitar a la violencia, o realizar un discurso de odio", subrayaron.

No obstante, en septiembre de 2019 esta sentencia fue suspendida durante tres años ya que la condena no superaba los dos años en el momento de los hechos y Pablo Hasel no tenía antecedentes penales en 2014. Antes de esto, en marzo de 2018, la Audencia Nacional volvió a condenar a Hasel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una pena que fue reducida después a nueve meses de cárcel y sanciones económicas.

Por otro lado, durante el verano de 2020, Pablo Hasel fue condenado por agresiones a seis meses de cárcel por agredir a un periodista de TV3 en una rueda de prensa, así como a una indemnización económica, aunque esta condena todavía no es firme.