La Generalitat trasllada als ajuntaments que el Pativel segueix en vigor perquè la sentència que ho anul·la no és ferma

20M EP

NOTICIA

La Generalitat ha traslladat als ajuntaments de la costa de la Comunitat Valenciana "un missatge de tranquil·litat i seguretat jurídica" sobre la situació actual del Pativel, ja que "el pla i tota la normativa que comprèn segueixen en vigor", per la qual cosa les platges i el litoral "estan protegits perquè la sentència no és ferma" mentre el tribunal no es pronuncie sobre el recurs de l'administració valenciana.