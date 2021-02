El PSOE critica que VOX rechace una declaración institucional de apoyo al 8M y presentará una moción

"VOX ha entrado a las instituciones para romper estos consensos y mientras el mundo avanza por la consolidación de la igualdad entre mujeres y hombres con esta decisión de rechazo a la declaración institucional se da, claramente, un paso atrás".

En rueda de prensa, Lola Ranera ha considerado que todos los grupos deberían favorecer la igualdad y condenar la violencia de género y las muestras de odio que sigue teniendo esta sociedad. "No podemos facilitar actitudes de negacionismo ante la violencia de género porque Zaragoza es progresista, moderada y los hombres, el 8 de marzo salen a las calles a pedir igualdad efectiva y real".

Ha lamentado que el Ayuntamiento de Zaragoza no haya estado a la altura de los ciudadanos al no firmarse la declaración institucional del 8M.

INTRANSFERIBLE

La concejal socialista, María Ángeles Ortiz, ha justificado la presentación de la enmienda por la "deriva" de las políticas de igualdad del Gobierno PP-Cs al "ceder" a peticiones de VOX.

Ha recalcado que el PSOE defiende los servicios de igualdad de la Casa de la Mujer y son "absolutamente esenciales e intransferibles". Frente a la propuesta de VOX de que se transfieran a otras instituciones, el PSOE quiere "blindar" que este servicio sea un estandarte en la ciudad, ha dicho.

Los socialistas también piden que se especifiquen los recursos para atención a víctimas de violencia de género para "no difuminarlos con otros tipos de violencia, que las hay, y por ello el PSOE ha presentado enmiendas para que se realicen programas dirigidos a la juventud, las personas mayores y otros colectivos, pero la violencia de género no puede ser cuestionada".

Ranera ha apostillado que cuando se elige a VOX "en lugar de mejorar la democracia no se avanza y no se garantiza la consolidación entre hombres y mujeres". "Si las sociedades no avanzan retroceden y estas conquistas sociales cuesta mucho alcanzarlas".

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Tras señalar que la pandemia ha afectado más a las mujeres, en la declaración institucional propuesta por el PSOE se añade que "por supuesto, ha supuesto una tortura añadida a todas las mujeresvíctimas de violencia de género".

Asimismo, se recuerda que la ONU manifiesta que la crisis ha puesto de relieve tanto la importancia fundamental de las contribuciones de las mujeres como las "cargas desproporcionadas" que soportan y advierte de los "nuevos obstáculos" que han venido a unirse a los ya existentes.

"Hoy ponemos el foco en aquellas mujeres que sufren una mayor precariedad y necesitan de políticas activas y recursos para afrontar la lucha contra la desigualdad, la persistencia de la brecha de género laboral y salarial, la brecha digital o la dificultad para la conciliación laboral y familiar".

En el texto se indica que "es necesario intervenir" con políticas activas que impulsen la corresponsabilidad y corrijan las situaciones de desigualdad estructural, abordándola transversalmente. "Sólo así podremos diseñar mecanismos certeros para acabar con ella".

Igualmente, se aboga por desplegar políticas dirigidas a luchar contra la pobreza infantil y la de muchas mujeres con hijos e hijas a cargo; contra la prostitución o la trata de mujeres y niñas.

Este Consistorio, siguiendo con la trayectoria histórica de solidaridad de la ciudad de Zaragoza, "reforzará a través de sus acuerdos de Cooperación al Desarrollo" los recursos para seguir luchando por las mujeres, quienes en algunos países aún no han alcanzado "ni siquiera la igualdad formal, países donde se vulneran con extrema crueldad, violencia y muerte los derechos humanos de mujeres y niñas".

Son aún muchos los desafíos y objetivos por alcanzar, los obstáculos a superar, las pruebas que hay por delante. "Por tanto, reafirmamos el compromiso inaplazable de nuestra ciudad de poner a disposición de la lucha contra la desigualdad entre mujeres y hombres políticas y acciones que incluyan el componente de género".

El texto concluye al indicar lo siguiente: "Desde el Ayuntamiento de Zaragoza, todos los grupos políticos condenamos públicamente las muestras de odio hacia las mujeres y el negacionismo de la violencia de género, como principios irrenunciables para afrontar la lucha por la igualdad de las mujeres".