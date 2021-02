Bonig demana la dimissió de Ribó perquè "no es pot permetre que un càrrec públic desprestigie" les forces de seguretat

Així s'ha pronunciat Bonig en una roda de premsa aquest dilluns en la qual ha assegurat que "clar que hauria de dimitir", i ha considerat "menyspreable" i "increïble" que "l'alcalde de la tercera capital d'Espanya diguera allò que va dir". "Ell porta escorta, què els dirà als seus escortes?", s'ha preguntat.

El primer edil va afirmar que les mobilitzacions per a demanar la llibertat de Pablo Hasél a València van ser "fonamentalment pacífiques", i va assenyalar dijous passat en el seu compte de Twitter que "una actuació desproporcionada de la Policia Nacional no augmenta la seguretat" sinó que "augmenta la crispació social de forma gratuïta". Ribó va insistir el divendres a reclamar una acció policial "proporcionada" davant protestes com les celebrades en aquesta ciutat. Aquest dilluns, ha incidit que "l'actuació de la Policia ha de ser proporcionada a la situació", al mateix temps que ha indicat que dir açò no implica "ni defendre" el raper "ni no defendre-ho".

Per a Bonig, "ací no estem parlant de llibertat d'expressió ni de manifestació". "Ací hi ha un muntó de manifestacions, quan és pacífica es pot manifestar allò que es vullga, sempre respectant les normes", ha asseverat, al mateix temps que ha conisiderat que les imatges a València i a tota Espanya són "lamentables".

La líder dels 'populars' valencians ha defès que "si la manifestació és pacífica, la policia no actua, però si hi ha una agressió, ha d'actuar".

CRÍTIQUES A PUIG

En aquest sentit, ha mostrat el seu suport a les forces i cossos de seguretat i a la llibertat d'expressió, i ha criticat el president de la Generalitat, Ximo Puig, per "posar-se de perfil".

"No pot ser que Unides Podem i Compromís, que són govern, isquen a criticar l'actuació policial i de la delegada del Govern i el PSPV no isca a defendre-la", ha manifestat. Així, li ha preguntat a Puig "mentre el centre de València està incendiat i s'està agredint a la policia, Vosté no té res a dir com a president de la Generalitat?".