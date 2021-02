Ribó sobre obres en el nou Mestalla: "Com sant Tomàs, quan veja actuacions concretes estaré encantat"

"Com sant Tomàs, quan veja actuacions concretes en aquesta direcció estaré encantat", ha asseverat. Igualment, ha destacat que l'Ajuntament segueix "demanant al València CF que complisca amb els seus compromisos i amb les seues obligacions en un temps que s'acaba".

Ribó ha ressaltat referent a açò que el consistori no és partidari de perllongar l'ATE -Actuació Territorial Estratègica- que estableix el calendari de venda dels terrenys de l'actual estadi de futbol i el trasllat al nou.

El primer edil s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit per a presentar la nova pàgina web de l'Ajuntament, preguntat per la possibilitat que es reprenguen les obres, ara paralitzades, del nou Mestalla, situat en l'avinguda Corts Valencianes de la ciutat.

Joan Ribó, que ha comentat que està "llegint coses en premsa" sobre aquest assumpte encara que ha matisat que no té "una participació directa en aquest tema", ha subratllat que la posició de l'administració municipal "és molt clara" sobre aquest projecte.

"No som partidaris de perllongar la'ATE i continuem demanant al València CF que complisca amb els seus compromisos i amb les seues obligacions en un temps que s'acaba", ha afirmat l'alcalde.

Preguntat per si el reinici d'eixes obres podria ser "un globus sonda" i per si es creu al club esportiu Ribó ha exposat: "A açò no sé respondre", al mateix temps que ha assegurat que estarà "encantat" quan veja que s'avança en eixe camí. "Com sant Tomàs, quan veja actuacions concretes en aquesta direcció estaré encantat", ha dit.

Així mateix, el responsable municipal ha declarat que quan li diuen que "se'n va a fer" alguna cosa, creu que el que se li transmet "no és una cortina de fum si no que és una voluntat que es faça" alguna cosa. "Si passat un temps no es fan aquestes actuacions, haurem de dir que el que es deia no estava ajustat a la realitat", ha afegit.