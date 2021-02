Cvirus.- Puig obri la porta a començar a reobrir l'hoteleria l'1 de març encara que "no hi ha cap decisió presa"

Puig, en declaracions a Castelló juntament amb la ministra Reyes Maroto, no ha volgut confirmar la informació avançada per À Punt sobre la reobertura de les terrasses de bars i restaurants l'1 de març amb horari reduït fins a les 17-18 hores. "No cal especular", ha recalcat, garantint que s'analitzaran les dades fins a dijous i que bars i restaurants tindran "temps suficient" per a preparar-se.

En tot cas, ha reconegut que "òbviament" la situació permet flexibilitzar algunes restriccions, que és "el lògic" i que la reobertura de terrasses "podria estar" entre elles perquè "tot l'espai a l'aire lliure permet actuar amb major flexibilitat".

El president valencià ha advocat per una reobertura prudent i per adoptar les noves mesures "amb el mateix rigor i precaució". "Estem millor, però no estem bé. Encara no hem superat la pandèmia, cada dia és un pas cap a avant", ha asseverat.

Fins aleshores, ha assegurat que totes les decisions es basaran en les dades epidemiològiques perquè no estan a favor de "cap restricció que no siga necessària", encara que han demostrat ser útils per a "salvar vides" i frenar els contagis.

"NO PODEM LLANÇAR CAMPANES AL VOL"

Puig ha destacat la baixada de mil punts en poques setmanes de la incidència acumulada a la Comunitat Valenciana, encara que segueix entorn de 300 i l'objectiu és arribar a 50 infectats per cada 100.000 habitants. "No podem llançar campanes al vol", ha il·lustrat, ni tampoc fer malbé l'esforç de les últimes setmanes.

A nivell econòmic, ha reiterat que el Consell pretén donar el màxim suport als sectors més sotmesos a restriccions mitjançant el pla 'Resistir' de 400 milions en prestacions, a més de destacar que el Govern central "els va ajudar des del principi" amb els ERTO. "Ara es tracta de suturar les ferides", ha dit, amb l'objectiu que les empreses puguen caminar cap a la normalitat mentre avança la vacunació.

Ximo Puig ha cridat així a "ser conscients que tot serà més fàcil i millor per a tots" a mesura que s'estenguen les vacunes. "En eixe moment, des de la prudència i el rigor, prendrem totes les decisions per a arribar a la superació absoluta de les restriccions", ha augurat.

També ha compartit l'esperança de la ministra d'Indústria que la situació canviarà "substancialment" en les pròximes setmanes. "Però hem d'arribar tan bé com siga possible: encara hi ha 1.500 persones hospitalitzades i unes 500 en UCI", ha recordat, "açò és el fonamental".