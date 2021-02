Coronavirus.- La Policia de la Generalitat multa 359 persones en el quart cap de setmana de tancament, 165 menys

Es tracta de 165 multes menys que el cap de setmana passat, quan es van comptabilitzar 524, i set locals menys per incompliment de mesures o aforament màxim. Quasi el 80% de les multes (277) són per incomplir el confinament, mentre la resta (82) per no utilitzar la mascareta o saltar-se el toc de queda.

Des del divendres, els agents han realitzat 367 advertiments per ús inadequat de mascareta, no respectar la distància de seguretat o saltar-se el toc de queda, 77 menys que el cap de setmana anterior (290). En els controls també s'han alçat 15 actes per tinença de drogues i armes, informa la Conselleria d'Interior en un comunicat.

Paral·lelament, les 16 policies locals de les ciutats tancades perimetralment han realitzat 135 controls d'accés: 60 en la província d'Alacant, 56 a València i 19 a Castelló, sense cap detenció per incompliment de la normativa COVID.

65 DENÚNCIES PER REUNIONS

Aquests cossos han alçat 476 actes i han sancionat quatre establiments, juntament amb 65 denúncies per reunions no permeses i 26 intervencions per agrupacions de persones en l'àmbit familiar o social.