¿Qué es el maskné? Sigue estos remedios caseros para el acné provocado por las mascarillas

Las mascarillas son, actualmente, un elemento de uso obligatorio en España para tratar de frenar los casos de contagio de Covid-19. A pesar de que se ha demostrado su eficacia y su enorme beneficio en cuanto a la salud pública, algunas personas han notado la aparición de problemas en la piel, como el acné, algo que puede ser provocado por el uso continuado de las mascarillas y que ha recibido el nombre de maskné.

Un estudio publicado en el Journal of the American Academy of Dermatology afirmó que el uso de la mascarilla en aquellos trabajadores que se encuentran en primera línea de la lucha contra el virus en Hubei provocó diferentes problemas dermatológicos, como piel seca, descamación, eritema o la aparición de ancé.

Así, estos granos que aparecen en la zona que queda tapada con la mascarilla pueden estar provocados por el uso continuado de esta, sobre todo, en personas que no presentaban previamente ningún problema de acné.

Hay que tener en cuenta que el maskné no debe confundirse con otros problemas cutáneos. Así, desde el centro dermatológico Bioderma dan una deficinición clara y exacta: "Se trata mayoritariamente de la aparición de granos en la piel por oclusión, con pápulas, pústulas y microcomedones que se ubican en el mentón y de forma simétrica a lo largo de la mandíbula".

Este problema puede afectar, sobre todo, a personas con "la la piel frágil: pieles sensibles y reactivas que a menudo están irritadas y especialmente pieles propensas al acné", añaden desde

Remedios para evitar el maskné

Para poder seguir usando la mascarilla y, a su vez, evitar la aparición de los molestos granitos, se pueden seguir una serie de recomendaciones, como las que explican a través de Acofarma:

Lavar la cara con un limpiador facial suave para evitar que la sudoración y la falta de transpiración creen los temidos granitos. Se tiene que usar de día y de noche, incidiendo en la zona cubierta por la mascarilla. La hidratación es igual de importante, ya que con ella la piel se vuelve más elástica y fuerte y, por lo tanto, menos propensa a estos problemas. La crema debe aplicarse 30 minutos antes de poner la mascarilla. Utilizar un tónico calmante aplicado con un disco de algodón en la zona que queda cubierta puede evitar la aparición de granitos, sobre todo, si es un producto antibacteriano. También usar productos protectores, como una vaselina o un stick anti-rozaduras puede ayudar a evitar los problemas provocados por la fricción o el roce, como la sequedad o la rojez. Reducir el uso de maquillaje en las zonas de la mascarilla. Las personas que ya tenían acné de antes deben aumentar el cuidado de la piel, exfoliando una vez a la semana para eliminar impurezas y utilizando productos con ácido salicílico.

Además de estos consejos relacionados con el cuidado de la piel, se pueden llevar a cabo otras precauciones que tienen más que ver con el uso de mascarilla y la higiene.

Una de esas recomendaciones es lavarse las manos con regularidad, sobre todo, antes de tocarse la cara. Igualmente, es importante lavar la mascarilla de tela, al menos, una vez al día, siempre con detergente suave, eliminando todos los residuos. En caso de que sean mascarillas desechables, habrá que cambiársela frecuentemente.

Además, hay que dejar respirar la piel lo máximo posible, sin la mascarilla y sin maquillaje. También hay que evitar tocarse los granos o las imperfecciones de la piel, ya que se podrían quedar marcas que, después, son más difíciles de eliminar.