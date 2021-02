Consultorio de Vivienda: "Toca revisión de la instalación de gas, ¿la he de pagar yo como alquilada o el dueño del piso?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Váter en el patio

PREGUNTA Mi vecino, durante el confinamiento, se construyó un baño en el balcón del patio interior e instaló un váter con triturador. Las bajantes de aguas pluviales desembocan en el sumidero que recoge el agua de lluvia de mi patio, así que sus detritos pasan por mi sumidero. ¿Qué puedo hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si en vía administrativa van con retraso, puede abrir la vía civil con la correspondiente demanda por actividades insalubres.

No obstante, aunque los perjuicios directos los esté sufriendo usted, la obra realizada ha supuesto una alteración de los elementos comunes del edificio como es el caso de la fachada o del patio.

Por ello, ante esta situación y como propietaria directamente afectada, puede instar a la comunidad para que requiera al propietario para que reponga a su estado originario y derribe las obras realizadas.

Tubería de pluviales

PREGUNTA En la última reunión de la comunidad, que fue en verano de 2019 debido a la pandemia, nos incluyeron en los presupuestos 4.000 euros para ir ahorrando poco a poco el gasto que supondrá el cambio de una tubería de pluviales que está en la calle contigua a nuestro bloque y que tendremos que pagar entre varios bloques de la urbanización privada cuando se rompa (ya que está en mal estado).

Mi pregunta es si ese gasto se puede incluir como presupuesto el año 2020 y en el 2021 como así ha sido y en los venideros con el consiguiente aumento del presupuesto general y no como una derrama cuando llegue el caso. Y como el presidente tiene el voto de varios propietarios pues siempre se hace lo que él dice y ya está.

¿Es eso legal, se ajusta a la ley de la propiedad horizontal o hay algún artículo que pueda yo usar para impugnar esa medida?

RESPUESTA DE LA EXPERTA No hay impedimento para ello y que se haya acordado hacer una "hucha" para el gasto que va a suponer la obra, en cuyo caso se incluye como una partida dentro del presupuesto de gastos.

Por lo tanto, dado que ya se encuentra presupuestado, no tendrá el concepto de cuota extraodinaria.

Reclamar vicios ocultos

PREGUNTA Compré una casa mata de segunda mano, me dijeron que las humedades que tenía era porque se les rompió una tubería y se les llenó todo de agua. Al mes de estar viviendo se rompió la tubería de entrada de agua a la casa, sin daños por agua, y luego en esa misma tubería otra rotura un mes más tarde.

La factura de la luz subió bastante y la aseguradora no se hace cargo y dice que la tubería está en muy mal estado. El caso es que además de las humedades en toda la casa, que no tienen nada que ver con ese escape de agua, tengo la tubería de entrada casi podrida. ¿Puedo reclamar a los antiguos dueños por vicios ocultos? ¿Por las humedades y las tuberías que ellos me decían que estaban bien?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Por lo que comenta, efectivamente parece encontrarse ante un caso de vicios ocultos. No obstante, es imprescindible que contrate a un aparejador para que emita un informe en el que analice las deficiencias de la casa y, en su caso, interponer la correspondiente demanda.

Ventana sin permiso

PREGUNTA Un vecino de la comunidad, propietario de un local, ha abierto dos ventanas por la parte exterior del mismo con objeto de convertirlo en vivienda, sin pedir autorización a los vecinos.

Este vecino cuenta con licencia municipal y el día que hizo la apertura de ventanas se llamó a la policía, pero no pudieron paralizar los trabajos porque la licencia estaba en regla.

¿Cómo es posible que le hayan dado licencia sin la autorización vecinal en Madrid capital?

Por otro lado, existe un proyecto de ascensor para esa fachada y ahora una de las ventanas que ha abierto sin autorización quedaría condenada si el ascensor llega a instalarse. ¿Puede esto afectar a la puesta en marcha de dicho proyecto?

RESPUESTA DE LA EXPERTA En cuanto a las obras en la fachada del local, es necesario conocer previamente lo que a este respecto señale el título constitutivo o los estatutos de la comunidad.

Asimismo, si la fachada del local fue entregada en bruto, como regla general el local tiene libertad para hacer las obras que considere necesarias siempre dentro del marco urbanístico vigente.

Revisión de la caldera

PREGUNTA Tengo una vivienda alquilada por un año, en la cual el suministro de gas está a mi nombre. Me ha llegado una carta indicando que en 2021 toca la revisión obligatoria de la instalación de gas, que se hace cada cinco años, y debe ser realizada en uno de los meses en los que el contrato sigue vigente.

¿Debo pagar yo la revisión al estar el contrato a mi nombre durante este año o debe hacerse cargo el propietario de la vivienda o la inmobiliaria?