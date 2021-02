Detingudes dos persones a Gandia acusades de l'atropellament a una dona a Russafa i fugir

L'accident de trànsit es va produir a Russafa, quan un vehicle de color blanc va atropellar la conductora d'un ciclomotor i, posteriorment, es va marxar del lloc sense prestar auxili.

La Policia Local va iniciar una investigació per a aclarir els fets i localitzar els ocupants del vehicle escapolit. Davant la possible fugida del vehicle fora de la localitat de València, els agents van contactar amb la Guàrdia Civil per a desenvolupar una investigació coordinada.

Fruit de la mateixa i gràcies a la col·laboració ciutadana, es va localitzar el vehicle implicat en el sinistre en la localitat valenciana de Favara l'endemà passat del sinistre.

Els agents van realitzar una inspecció tant en el vehicle com en el ciclomotor i van trobar diversos vestigis. A mesura que va avançar la investigació, van aconseguir determinar que eren dos homes, de 25 i 34 anys, els quals estaven implicats en el succés.

Per aquest motiu, els agents els van detindre el dissabte per la seua presumpta implicació, en diferent grau, en els delictes de conducció temerària, lesions i omissió del deure socórrec.

A causa de l'activitat laboral dels detinguts, tenien previst traslladar-se imminentment per la província de València.

Les diligències han passat a la disposició del Jutjat d'Instrucció número 2 de Gandia i al d'Instrucció número 1 de València. El jutjat de Gandia va decretar l'ingrés a la presó d'un dels detinguts.