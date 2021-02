Els bombers extingeixen un incendi elèctric en un edifici d'apartaments turístics a Alacant

Les flames han sorprès una parella que estava dormint en el seu interior, que van ser alertats pel detector de fum, i que es van confinar en una de les habitacions amb la porta tancada fins que van arribar els efectius, per la qual cosa no han resultat ferits.

Els bombers han rebut sobre les 06.30 hores un avís del 112 que alertava d'un incendi en una vivenda en uns apartaments, on s'han desplaçat un total de dotze efectius per a apagar el foc, així com dos patrulles de la Policia Local, que han regulat el trànsit en la zona afectada per a coordinar l'emergència.

L'operatiu, que s'ha perllongat més d'una hora, s'ha dividit en dos grups: el primer va atendre les persones que residien en l'apartament i el segon s'ha encarregat de sufocar el foc que s'havia originat en el saló de l'immoble per un dispositiu endollat a la xarxa elèctrica.

Una vegada apagat, s'han dut a terme les tasques de ventilació amb els grups de pressió positiva en l'apartament, el qual ha resultat afectat parcialment pel fum.