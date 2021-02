Villacís confía en que no haya una fuga de concejales al PP: "La lealtad de Cs en estos dos años no debe ser dilapidada"

Tras la debacle electoral en Cataluña de Cs y PP, se ha hablado mucho en los últimos días de una unión entre ambos partidos o de un trasvase de políticos de un lado al otro. Así, la vicealcaldesa y portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, confía en que las informaciones que apuntan a un intento de 'robo' de ediles 'naranja' por parte del PP no sean ciertas para asegurar, a renglón seguido, que "a ningún concejal de Cs se le pasa por la cabeza irse al PP".

"Espero que no sea cierto, la verdad, porque tenemos que tener un buen gobierno durante dos años. La lealtad mostrada por Cs en estos dos años no merece ser dilapidada de esta manera. Es fundamental tener confianza en un equipo de gobierno. Para mí la lealtad es muy importante", ha declarado Villacís a la prensa desde la Caja Mágica, donde ha visitado el primer campus deportivo del Plan Sures.

Villacís ha remarcado que, "en cualquier caso, ha quedado claro que a ningún concejal de Cs se le pasa por la cabeza irse al PP". "Tenemos muy claro en qué proyecto estamos, tenemos muy claro que el centro ahora es más importante que nunca, que es necesario un partido liberal de verdad y de centro de verdad", ha apostillado.

Además, Begoña Villacís ha instado al PP a dejar claras sus líneas de actuación: "El PP se tiene que aclarar porque lo que no puede es cambiar cada día de opinión. Acabamos de tener las elecciones catalanas, donde el PP ha desaparecido como partido político en Cataluña, elecciones donde al principio propusimos algo por el constitucionalismo, Cataluña Suma", ha recordado.

"El PP dijo que no. El PP no puede decir un día que no, al otro que sí, mañana no sabemos. Tienen que ser más reflexivos y definir qué quieren ser de mayores", ha exigido la vicealcaldesa.

En cuanto al cese de Félix Rubio, el asesor de la concejala de Villa de Vallecas, Concha Chapa (Cs) y miembro del comité de dirección local del PP, que 'El Confidencial' adelantaba este lunes que había sido cesado, Villacís lo ha confirmado.

"Ha sido la concejala del distrito, que es de quien depende, porque no tiene la confianza necesaria para continuar trabajando", ha expuesto Villacís. Según 'El Confidencial', Rubio "urdió" una operación para "atraer a Chapa y otros ediles naranjas a la órbita del PP".