Ribó reitera sobre les protestes per Hasél que "l'actuació de la Policia haver de ser proporcionada a la situació"

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit per a presentar la nova pàgina web de l'Ajuntament, preguntat per si després del succeït aquest cap de setmana a Barcelona segueix pensant que va ser desproporcionada l'acció policial en les protestes per l'empresonament d'Hasél.

El primer edil, que va afirmar que les mobilitzacions a València van ser "fonamentalment pacífiques", va assenyalar dijous passat en el seu compte de Twitter que "una actuació desproporcionada de la Policia Nacional no augmenta la seguretat" sinó que "augmenta la crispació social de forma gratuïta". Joan Ribó va insistir el divendres a reclamar una acció policial "proporcionada" davant protestes com les celebrades en aquesta ciutat.

"Jo només vaig parlar de l'actuació la Policia a València" i no "dels temes de Barcelona", ha respost aquest dilluns el responsable municipal, que ha precisat que "Barcelona és una cosa i València una altra". Al seu torn, ha assegurat estar "molt content" d'"estar a València i de no estar a Barcelona, on la violència i el pillatge no són precisament una bona situació".

"Jo d'açò no vaig parlar i no vaig a parlar, entre altres coses, perquè no tinc dades suficients", ha agregat Joan Ribó, que ha explicat que el que va plantejar al seu tuit va ser "respecte a una actuació molt concreta" i ha apuntat que va parlar de "desproporció sobre la base d'això".

Ribó ha reiterat que "la desproporció pot vindre per excés o per defecte" i ha considerat que en les últimes protestes en la capital valenciana va haver-hi "accions excessives" per part dels agents policials "que s'haurien de controlar". Ha afegit que la Delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Glòria Calero, "ha comentat que les anava a analitzar".

Després d'açò, el primer edil ha apuntat que a València s'han donat des de la Policia "actuacions per defecte" i ha al·ludit la manifestació del 9 d' Octubre, "en els tribunals", que va ser "violentament atacada per grups d'extrema dreta" i "segurament, no suficientment controlada per part de la Policia". "Ací va haver-hi una desproporció per defecte", ha assenyalat.

"Crec que que l'actuació de la Policia ha d'estar proporcionada a la situació", ha insistit a continuació Joan Ribó, que ha aclarit que dir açò "no implica ni defendre Hasél ni no defendre-ho". "A mi el senyor Hasél ni em resulta excessivament amable ni excessivament empàtic", ha afirmat.

En aquest punt, el responsable municipal ha recordat "una frase que li van atribuir a Voltaire" encara que "no era seua". "Allò de no pense com vosté però donaria la meua vida, en el meu cas la capacitat que em critiquen perquè és així de senzill, perquè puga continuar opinant sobre determinades coses", ha exposat.

"ROTUNDAMENT NO M'IDENTIFIQUE"

Ribó ha manifestat que es tracta d'una qüestió de la llibertat d'expressió" i ha subratllat que "això no implica identificar-se amb les paraules o els plantejaments d'una persona -Pablo Hasél- amb la qual he de dir que rotundament no m'identifique".

D'altra banda, preguntat per si ha parlat amb la delegada del Govern després de les protestes registrades a València per l'empresonament del raper, l'alcalde ha indicat que té previst parlar amb ella aquest dilluns. "He de parlar amb ella al llarg de hui", ha asseverat.