Bonig pide la dimisión de Ribó porque "no se puede permitir que un cargo público desprestigie" a fuerzas de seguridad

Así se ha pronunciado Bonig en una rueda de prensa este lunes en la que ha asegurado que "claro que debería dimitir", y ha considerado "deleznable" e "increíble" que "el alcalde de la tercera capital de España dijera lo que dijo". "Él lleva escolta, ¿qué les dirá a sus escoltas?", se ha preguntado.

El primer edil, que afirmó que las movilizaciones para pedir la libertad de Pablo Hasél en València fueron "fundamentalmente pacíficas", y señaló el pasado jueves en su cuenta de Twitter que "una actuación desproporcionada de la Policía Nacional no aumenta la seguridad" sino que "aumenta la crispación social de forma gratuita". Joan Ribó insistió el viernes en reclamar una acción policial "proporcionada" ante protestas como las celebradas en esta ciudad. Este lunes, ha incidido en que "la actuación de la Policía debe ser proporcionada a la situación", al tiempo que ha indicado que decir esto no implica "ni defender" al rapero "ni no defenderlo".

Para Bonig, "aquí no estamos hablando de libertad de expresión ni de manifestación". "Aquí hay un montón de manifestaciones, cuando es pacífica se puede manifestar lo que se quiera, siempre respetando las normas", ha aseverado, al tiempo que ha conisderado que las imágenes en València y en toda España son "lamentables".

La líder de los 'populares' valencianos ha defendido que "si la manifestación es pacífica, la policía no actúa, pero si hay una agresión, tiene que actuar".

CRITICA A PUIG

En este sentido, ha mostrado su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a la libertad de expresión, y ha criticado al president de la Generalitat, Ximo Puig, por "ponerse de perfil".

"No puede ser que Unides Podem y Compromís, que son gobierno, salgan a criticar la actuación policial y de la delegada del Gobierno y el PSPV no salga a defenderla", ha manifestado. Así, le ha preguntado a Puig "mientras el centro de València está incendiado y se está agrediendo a la policía, ¿Usted no tiene nada que decir como president de la Generalitat?".