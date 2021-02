Ataviada con un largo vestido rosa y unos tacones blancos, Almudena Martínez 'Chiqui' volvió este domingo a televisión para hablar de su nueva vida tras haber dejado a su exmarido, Borja.

La exconcursante de GH 10 ha vivido una ruptura algo complicada, y es que a pesar de haberse divorciado hace 12 meses, la murciana de 36 años aún tenía problemas con el padre de sus hijas.

A finales de diciembre, asustó a sus seguidores al compartir una imagen desde el hospital, pero todo quedó en un susto y está completamente recuperada. Pero, por si quedaba alguna duda, regresó a Domingo Deluxe y confesó cómo de cambiada estaba su vida de soltera.

El hada madrina de Cenicienta haciendo acto de presencia. #chiquipreciopic.twitter.com/FuAEPoF7y0 — Sword (@SwordGH) February 22, 2021

La aparición de Chiqui fue por todo lo alto, pues hizo de azafata de una versión improvisada de El precio justo y llamó la atención cómo, con vestido y tacones, mostró una elíptica y se subió a ella como pudo.

Pero, una vez sentada en la silla como entrevistada, la exgranhermana confesó todo lo que estaba experimentando ahora: "He tenido relaciones sexuales esporádicas con 10 o 15 hombres. En mi matrimonio estaba muy reprimida, siempre he sido muy fiel, he estado 13 años con el mismo hombre. Ahora estoy probando".

"Me puse Badoo y en un día me saltaron como 200 tíos y yo dije: 'uy, esto me satura, no puedo tenerlo yo'. Me reventaba el móvil", explicó Chiqui. "Hay gente que me entra por Instagram y quedamos, hablamos y si nos gustamos pues para delante".

Almudena confesó que le habían ofrecido un trío, pero nunca lo había hecho. Sin embargo, sí había cumplido otros de sus "sueños sexuales" como que le hicieran "la lluvia dorada".