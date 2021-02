Ana Sánchez (PSCyL): "No descartamos una moción de censura en CyL, pero no depende solo de los socialistas"

"¡Descartamos la moción de censura?, no la descartamos", ha apuntado la secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, quien explica que si en momento alguna tal posibilidad ha estado sobre la mesa de su partido, en estos momentos no es algo que descarten debido a que hay "motivos objetivos y gravísimos" para ello dado que han "volado todos los consensos sobre los que se construyó esta Comunidad autónoma".

En cualquier caso, Sánchez, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha recordado que una hipotética moción de censura tendría que contar con el aval no sólo de los parlamentarios socialistas, de ahí la "reflexión" dirigida tanto a la dirección regional como nacional de Cs, formación que gobierna con el PP fruto de un pacto auspiciado por el entonces presidente naranja, Albert Rivera.

Sin querer profundizar en si habrá o no contactos con Cs de cara a esa moción de censura, la socialista ha justificado su discreción en aras al éxito de la operación. "Si queremos que prospere una moción, el trabajo debe ser serio y discreto", ha motivado la dirigente socialista, que ve más que motivada tal posibilidad en pro de la "decencia, la calidad democrática y el futuro de los ciudadanos de Castilla y León".

Entre esos motivos objetivos, Sánchez ha puesto como ejemplo el episodio más reciente del adelanto del toque de queda adoptado de forma unilateral por el presidente de la Junta y tumbado por el Supremo, anticipo que, como así ha lamentado, ha ocasionado gravísimas repercusiones para la economía regional, o el fallo del Constitucional que obligó a constituir la comisión de las eólicas en las Cortes.

"Estamos ante la peor Junta en el momento más grave de nuestra historia reciente como Comunidad autónoma, y todo ello fruto de un presidente que no escucha asistido por un vicepresidente buscabroncas y ambos instalados en la misma radicalidad de Pablo Casado", ha criticado la secretaria de Organización del PSCyL.

En este sentido, Sánchez ha recordado que el líder regional socialista, Luis Tudanca, además de pedir la dimisión del presidente, lleva semana y media exigiendo al Ejecutivo autonómico un Plan de Desescalada, "sin obtener respuesta alguna", y frente a ello ha acusado al tándem Mañueco-Igea de "andar a salto de mata" convocando a los medios para anunciar nuevas medidas sin consultarlas previamente con nadie, ni tan siquiera con las 120.000 familias que dependen del sector de la hostelería, el más afectado.

"Y Fernández Mañueco, en cambio, se presenta como el salvavidas, a pesar de que el Supremo, en su auto, le hay dicho que quién es él para arrogarse ese papel", asevera la socialista, que no se explica cómo Mañueco no se avergüenza de su actitud cuando dice cosas de este tipo ante personas que llevan más de un año jugándose la vida contra la pandemia, en clara alusión al personal sanitario.

Pero incluso Ana Sánchez ha puesto en solfa la legitimidad del cargo que ostenta el propio Fernández Mañueco tras recordar que las primarias del partido celebradas en Salamanca, de las que salió candidato a la Presidencia del PPCyL, siguen siendo objeto de investigación por parte de la Justicia por un presunto "fraude de ley".

"Castilla y León no aguanta ni un minuto más a Mañueco e Igea. En sus partidos no les soportan, no hay ni un solo colectivo que no esté enfadado con ellos y que no haya pedido su dimisión", prosigue la dirigente socialista, quien se queja de que frente a ello los aludidos se presentarán mañana a pleno para llevar asuntos que no son competencia de la Comunidad con el único objetivo de utilizar de forma "torticera" el Parlamento autonómico.

Por ello, la representante del PSCyL anuncia ya que en cualquiera de estos tema, como la polémica del lobo, contarán con la abstención de los socialistas. "Precisamente, en el tema del lobo no hay ninguna duda del compromiso del PSCyL. Yo soy zamorana, y no he visto a ningún dirigente del PP participar en concentraciones tras una lobada", ha denunciado Sánchez.

Y es que, como así concluye, este miércoles se desarrollará un pleno en el que se apreciarán formas diametralmente opuestas de hacer política, la de un Fernández Mañueco caracterizado por estar "aferrado al poder a costa de todo, impostado y vacío de contenido", frente a un Luis Tudanca Serio y Solvente que preside una formación que a lo largo de esta legislatura ha presentado más iniciativas que el propio Ejecutivo.