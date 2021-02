Plataforma per l'Ensenyament demana vacunar des de març el personal de centres escolars

La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic ha sol·licitat una reunió amb el conseller d'Educació, Vicent Marzà, per a "extremar i revisar" les mesures dels protocols sanitaris antiCovid "amb l'objectiu d'assegurar que aquestes no es relaxen en cap moment de la jornada escolar".

Entre les reivindicacions del col·lectiu figura que la vacunació del professorat i del personal no docent es contemple en la segona fase prevista a partir del mes de març; i l'actualització dels protocols i plans de contingència per part de la Conselleria d'Educació, amb l'assessorament corresponent per Salut Pública, per a establir els indicadors "clars i homogenis que puguen comportar el tancament total o parcial d'un centre educatiu" per la incidència de la pandèmia.

També sol·liciten que les substitucions de professorat de baixa tinguen "l'agilitat i capacitat de resposta necessària perquè els grups no queden desatesos i els centres no caiguen en una situació de plantilla insuficient que faça impossible el seu funcionament" o que "tots els centres tinguen accés ràpid i total a totes les mesures seguretat i equips de protecció necessaris per a la comunitat educativa per al correcte desenvolupament de la seua activitat".

Així mateix, advoquen per atenció online en els ensenyaments no obligatoris, on per l'edat de l'alumnat es puga realitzar, com s'ha acordat per a les universitats. D'aquesta manera, argumenten, es podrà recuperar l'alumnat que no està assistint presencialment en les classes, com està passant en les escoles oficials d'idiomes o de formació de persones adultes.

La Plataforma vol a més la realització de "més PCR i més àgils en els centres educatius davant casos positius, de forma immediata i a tot el personal que haja tingut un mínim contacte amb la persona positiva, no permetent que un possible cas torne a les aules sense haver passat una PCR", així com "mesures urgents dirigides al personal de risc (embarassades, personal amb patologies prèvies, etc.) que incloguen adaptacions del lloc de treball o permisos retribuïts".

L'entitat subratlla que "la crisi ha evidenciat la necessitat defendre l'escola pública, la sanitat pública i tots els sectors públics en general". Per això, agraeix "el gran treball que estan fent els empleats de l'educació i les famílies perquè, des de la responsabilitat amb la sanitat pública, fer de les escoles espais segurs".