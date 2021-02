La Policía de Santander pone 53 denuncias por el toque de queda y 30 por la mascarilla

Además, los agentes identificaron a dos personas por incumplir las restricciones de movilidad entre comunidades, que limita la entrada y salida de Cantabria, ha informado la Policía.

Los efectivos también han denunciado a los responsables de nueve viviendas situadas en diferentes calles de la ciudad por molestias de música y voces en tono elevado, originadas por la celebración de fiestas.

También han denunciado a los responsables de dos establecimientos hosteleros, uno en la calle Francisco Tomás y Valiente a las 21.00 horas del viernes, por incumplir la normativa sanitaria vigente, al ejercer actividad en el interior del local, permitiendo el acceso de varios clientes, y servir a otros en la terraza si ocupar ninguna mesa.

Además, no tenía visible la lista de precios, no tenía hojas de reclamaciones y no presentó la licencia de apertura.

Y a otro en la calle Joaquín Costa, a las 08.30 horas del domingo, por no facilitar las hojas de reclamaciones oficiales.