Build It: lo último de Amazon es un servicio tipo Kickstarter en el que tú decides los productos que se fabrican

¿Quieres formar parte del proceso de decisión en la fabricación de productos de un gigante como Amazon? A partir de ahora, puedes. El rey del comercio electrónico ha lanzado ‘Build It’, algo así como su propio Kickstarter en el que la compañía se compromete a crear ciertos productos si tienen el suficiente respaldo e interés de la gente.

El funcionamiento es muy sencillo: Amazon comparte públicamente “algunas de sus ideas favoritas de nuevos dispositivos que funcionan con Alexa”, explica la compañía en la web de ‘Build It’, y estos productos podrán reservarse durante un tiempo limitado, es decir, el usuario podrá hacer un pedido anticipado para adquirir los artículos y así ayudar a que se vuelvan realidad.

Como decíamos, si un producto alcanza su objetivo de pedidos anticipados para una fecha determinada, Amazon lo fabricará y aquellos que hayan hecho el ‘pre-order’ serán los afortunados primeros dueños del dispositivo.

Si, por el contrario, un producto no alcanza su objetivo antes de que se cierre el período de pedidos anticipados, no será fabricado. No obstante, quienes hubieran apostado por ese caballo no se les dejará a su suerte y Amazon se compromete a devolver el dinero: “Solamente te cobraremos por un producto cuando te lo enviemos. Pocos riesgos, grandes beneficios y mucha diversión”, destaca la compañía.

Amazon ha lanzado en 'Build It' tres artículos por el momento: un reloj de cuco inteligente para que nunca llegues tarde gracias a Alexa; una báscula nutricional inteligente en la que puedes pedir al asistente virtual información nutricional de los alimentos; y una impresora inteligente de notas adhesivas, ideal para imprimir la lista de la compra o las órdenes que le des a tu Alexa.

Estos productos tendrán un mes de plazo para convencer a las personas de que son geniales. Pasado ese tiempo, si no ha tenido éxito, desparecerán para siempre.

Eso sí: Amazon afirma que “es posible que exista la opción de adquirir un producto de Day 1 Editions después de la campaña de 30 días”, pero que “las existencias serán limitadas”. Si un artículo alcanza su objetivo, se estima que el envío empiece entre julio y septiembre.

