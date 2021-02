La Pèrgola de la Marina reprèn el seu cicle de concerts a partir del 6 de març

La Pèrgola de la Marina de València tornarà a acollir concerts al matí a partir del 6 de març, quan Delafé i The Tyets obriran la nova temporada d'aquest espai, que s'allargarà fins al maig.

Així ho ha indicat la Marina en un comunicat, en el qual ha detallat que aquest cicle, patrocinat per Cerveses Alhambra, constarà de 18 dates i 39 artistes, entre els quals es troben La Habitación Roja, Delafé, Chlöes Clue, Júlia, Sr. Chinarro, Ferran Palau, Confeti de Odio, Carlota, Compro Oro, Colectivo da Silva, Novio Cavallo o Los Estanques. Els concerts se celebraran en dissabte, diumenge o festiu d'11.30 a 14.30 h.

L'aforament no superarà les 400 persones i els assistents gaudiran de les actuacions asseguts, tal com marquen les directrius del Govern quant a la celebració d'espectacles culturals. Les entrades per a assistir a aquests concerts ja estan a la venda a través d'Enterticket.es a un preu de 5 euros. A més, els directes de la Pèrgola de Cerveses Alhambra podran seguir-se des de qualsevol part del món en 'live streaming' a través dels canals de Youtube i Facebook de la Marina de València.

Els concerts de la Pèrgola de Cerveses Alhambra busquen oferir un "pla d'oci diürn diferent, amb música en directe i al costat de la mar, apte per a públics molt diversos, que podran completar la jornada del dissabte amb la gran oferta gastronòmica i d'oci nàutic de la Marina de València".

En concret, el 6 de març arrancarà el cicle amb Delafé i The Tyets; el 13 actuaran El Buen Hijo, Carlota i Nawan; el 14, Maluks i Tribade; el 20, Koko Jean and The Tonics; el 21, Chlöes Clue i Lavanda i el 27; Ferran Palau i Júlia.

L'abril arrancarà amb La Habitación Roja i Borja Mompó el dia 3, seguits de Confeti de Odio, Menta i Francisco Mollá el 4; Colectivo da Silva i Color Sound el 10; Za! i Compro Oro el 17; Pumuky i Alberto Montero el 24 i Novio Cavallo i Johnny B. Zero el 25.

L'1 de maig serà el torn de Vera Fauna, Cuchillas i Xenia; el 8, Sr. Chinarro, Néstor Mir i Manu Ferrón; el 9, Chaqueta de Chándal i Carrera; el 15 serà la Festa Reggae amb Skeletors i Trinity Roots; el 22, la Festa Surforama, i tancaran el cicle Los Estanques i Yo Diablo el 29.