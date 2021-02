Coronavirus.- La Policia imposa 3.471 actes de sanció i deté 31 persones pels tancaments perimetrals

Segons ha informat la Delegació del Govern en un comunicat, les Forces i Cossos de Seguretat (FFCCS) de l'Estat han donat per finalitzat a les 06.00 hores d'aquest dilluns el dispositiu de vigilància en vies secundàries i principals per a assegurar el tancament perimetral de ciutats de més de 50.000 habitants de la Comunitat Valenciana acordat per la Generalitat.

A nivell autonòmic, la Policia Nacional va registrar fins a ahir diumenge 21 de febrer, a les 22.00 hores, 3.471 propostes de sanció per incomplir la normativa. On més va haver-hi va ser a Alacant, amb 896; seguida d'Elx, amb 388; Gandia, amb 370; València, 345; i Benidorm, 321. Vila-real i Sagunt van ser les ciutats amb menys proposades de sanció, amb 77 i 80 respectivament.

Pel que fa a denúncies, Elx va ser la ciutat on es va arrestar més persones: 11. A Alacant va haver-hi set; a Elda-Petrer, cinc; a Oriola, quatre; a València, dos; i a Benidorm i Sagunt, un.

Pel que fa a vehicles rebutjats, van ser 2.109 en total. A Alacant va haver-hi 325; a Gandia, 294; a Benidorm, 293; a Paterna, 215 i Elx, 206. On menys va haver-hi va ser a Alcoi i Oriola, amb 42 i 46 respectivament.