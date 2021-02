Rose McGowan obtiene la residencia mexicana: "Esta tierra es sanadora"

La actriz Rose McGowan ya puede vivir en México de forma permanente después de que se le haya concedido la residencia sin límite de estancia.

La actriz, que pasa largas temporadas en la paradisiaca localidad costera de Tulum, anunció en su última entrevista radiofónica en The Dab Roast que por fin puede residir en México, una tierra de la que la iniciadora del movimiento Me Too se ha enamorado.

"Acabo de recibir la tarjeta que certifica mi residencia permanente en México. Me siento muy agradecida tras haberla obtenido, ya que esta tierra es mágica y realmente sanadora", explicó la intérprete.

"Mi amor, Perlita", decía en una de sus últimas publicaciones en Instagram, mostrando a su mascota. "Tengo mucha suerte de haber encontrado un lugar tranquilo para curarme. Gracias a las diosas por dejarme vivir lo suficiente para disfrutar de la vida. viva Mexico" decía.

La actriz se lesionó la muñeca recientemente en México y mostraba una imagen de su brazo escayolado, destacando el precio de la sanidad en ese país. "Fractura de huesos. Mi visita a la sala de emergencias costó 250 dólares en México, en comparación con una factura de hospital de 10.000 dólares en California por el mismo accidente. Estados Unidos no es la tierra de los libres, es la tierra de los sobrecargados", hacía ver.