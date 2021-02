Kiko Rivera desvela la pregunta más dura de su hija sobre Isabel Pantoja y que le ha hecho hasta llorar

Kiko Rivera ha estrenado En casa con Kiko, un nuevo programa de entrevistas en el que él lleva la voz cantante ante rostros famosos. En esta ocasión, Jorge Javier Vázquez y él se intercambiaron este domingo los papeles y el presentador de Sálvame fue esta vez el cuestionado.

Eso sí, la confianza entre ambos -de hecho al catalán es al que, vía exclusiva, le ha dado casi todos los detalles de su desencuentro con su madre, Isabel Pantoja- hizo que, una vez más, el Dj se abriera en canal y contara uno de los episodios que tienen que ver con su progenitora que más le ha emocionado últimamente.

Y este tiene que ver con la nula relación que tiene con Isabel, algo que, obviamente, repercute también en la de sus tres hijos con ella. Así, contó un episodio que deja claro cómo están las cosas.

Todo ocurrió cuando vieron a la cantante en un vídeo de Youtube. Entonces, la pequeña Ana, de cinco años, le preguntó a Kiko: "Papá, ¿por qué no llamas a la abuela?".

"No supe qué decirle. ¿Qué le digo a una niña de cinco años? No le pude decir nada"

Unas palabras que dejaron sin respuesta al Dj y provocaron su emoción: "Se me han caído dos lágrimas", se sinceró. "No supe qué decirle. ¿Qué le digo a una niña de cinco años? No le pude decir nada", detalló.

Entonces, echó mano de Irene Rosales, su mujer. "Le dije: 'Irene, por favor, llama a la abuela, para que vea a su nieta que está preguntando por ella".