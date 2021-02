Puig defèn que el Botànic és un "projecte sòlid" encara que "hi ha moments de major i menor proximitat"

Així s'ha pronunciat Puig en una entrevista concedida a Europa Press, on ha destacat que "cal gestionar" la diversitat i les "mirades diferents" perquè "ho han decidit així els ciutadans", i en general ha considerat que el Botànic ha suposat una "experiència molt positiva" encara que "és veritat que sempre es poden millorar coses".

Preguntat sobre si tem que la desescalada provoque desacords en el si del Botànic, ha afirmat que "açò és un govern, no són dos governs ni tres". De fet, ha indicat que estan "tots posicionats en una estratègia" de "superar la pandèmia fent el més compatible aquest combat amb la vida de la ciutadania".

"Eixe equilibri és el que hem mantingut i hem intentat mantindre durant tota la pandèmia, i del conjunt la gestió podrem parlar quan acabe. Aleshores veurem exactament com s'han anat produint les diferents situacions", ha indicat. En aquest sentit, ha incidit que "no hi ha un manual" per a la gestió d'aquesta situació sanitària.

Respecte a la desescalada, ha incidit que "s'està treballant en tots els àmbits" i sobretot "per part de qui té la mirada més objectiva, que és Salut Pública", així com els experts que "ajuden per a veure com se'n va a produir la desescalada".

Per a Puig, l'agenda és "la superació de la pandèmia, una reactivació econòmica i social potent i que ningú es quede al marge", i considera que el Botànic està buscant una eixida de la crisi que no siga "de guanyadors i perdedors".