Puig contesta aquesta setmana a preguntes sobre una quarta onada, els retards de vacunes i la normalitat democràtica

Entre l'oposició, la síndica del PP, Isabel Bonig, vol saber "davant l'actual situació sanitària i social, quin pla té el Consell per a fer front a la quarta onada de la COVID".

Toni Cantó, de Cs, qüestionarà a Puig si "va a fer alguna cosa per a remeiar" el retard de vacunes a la Comunitat Valenciana, en haver rebut fins ara 307.000 dosis (8,48% del total i "2,18 punts menys que el pes poblacional"): "Érem els pitjor finançats, seguim sent-ho, i ara som els menys vacunats".

I de Vox, la seua síndica, Ana Vega, preguntarà generalment "quina valoració fa el president del Consell sobre la situació de la Comunitat Valenciana".

Entre el Botànic, Fran Ferri (Compromís) interpel·larà el també líder del PSPV per com valora el govern valencià l'eficàcia de les restriccions engegades el 19 de gener, com el tancament total de l'hoteleria, i la seua capacitat de reduir contagis i saturació sanitària.

El 'molt honorable' també respondrà una pregunta del seu soci Unides Podem, per part de Pilar Lima com a portaveu, sobre si "considera que existeix plena normalitat democràtica en el nostre país", una cosa que va negar fa unes setmanes el seu líder nacional, el vicepresident del Govern Pablo Iglesias.