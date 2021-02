La Pèrgola de la Marina retoma su ciclo de conciertos matutinos a partir del 6 de marzo

Así lo ha indicado la Marina en un comunicado, en el que ha detallado que este ciclo, patrocinado por Cervezas Alhambra, constará de 18 fechas y 39 artistas, entre los que se encuentran La Habitación Roja, Delafé, Chlöes Clue, Júlia, Sr. Chinarro, Ferran Palau, Confeti de Odio, Carlota, Compro Oro, Colectivo da Silva, Novio Caballo o Los Estanques. Los conciertos se celebrarán en sábado, domingo o festivo de 11.30 a 14.30.

El aforo no superará las 400 personas y el público disfrutará de las actuaciones sentado, tal y como marcan las directrices del Gobierno en cuanto a la celebración de espectáculos culturales. Las entradas para asistir a estos conciertos ya están a la venta a través de Enterticket.es a un precio de 5 euros. Además, los directos de La Pèrgola de Cervezas Alhambra podrán seguirse desde cualquier parte del mundo en live streaming a través de los canales de Youtube y Facebook de La Marina de València.

Los conciertos de La Pèrgola de Cervezas Alhambra buscan ofrecer un "plan de ocio diurno diferente, con música en directo y junto al mar, apto para públicos muy diversos, que podrán completar la jornada del sábado con la gran oferta gastronómica y de ocio náutico de La Marina de València".

En concreto, el 6 de marzo arrancará el ciclo con Delafé y The Tyets; el 13 actuarán El Buen Hijo, Carlota y Nawan; el 14, Maluks y Tribade; el 20, Koko Jean and The Tonics; el 21, Chlöes Clue y Lavanda y el 27; Ferran Palau y Júlia.

Abril arrancará con La Habitación Roja y Borja Mompó el día 3, seguidos de Confeti de Odio, Menta y Francisco Mollá el 4; Colectivo da Silva y Color Sound el 10; Za! y Compro Oro el 17; Pumuky y Alberto Montero el 24 y Novio Caballo y Johnny B. Zero el 25.

El 1 de mayo será el turno de Vera Fauna, Cuchillas y Xenia; el 8, Sr. Chinarro, Néstor Mir y Manu Ferrón; el 9, Chaqueta de Chándal y Carrera; el 15 será la Fiesta Reggae con Skeletors y Trinity Roots; el 22, la Fiesta Surforama, y cerrarán el ciclo Los Estanques y Yo Diablo el 29.