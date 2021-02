Compromís planteja mesures perquè el teletreball no es convertisca en "un parany" amb més càrregues per a les dones

Aquesta proposició no de llei (PNL), presentada en Les Corts amb motiu del Dia Europeu per la Igualtat Salarial, pretén que la implantació forçada del teletreball supose una oportunitat per a plantejar models organitzatius alternatius més flexibles.

Al mateix temps, la coalició aposta per generar efectes ambientals positius en reduir els desplaçaments al treball i disminuir la contaminació ambiental, a més de facilitar la corresponsabilitat i la conciliació.

"Però hem de ser conscients que el teletreball també pot derivar en efectes molt negatius per a la qualitat de vida i del treball de les persones si el seu disseny no es fa tenint en compte totes les perspectives, inclosa la de gènere", defèn la seua portaveu adjunta Mònica Álvaro en un comunicat.

Per tant, per a Compromís, la implantació del teletreball ha de realitzar-se tenint en compte les polítiques laborals, les polítiques socials, les polítiques preventives i "per descomptat, les polítiques d'igualtat".

La regulació del temps de treball, al seu juí, és fonamental perquè el teletreball es puga convertir en eixa ferramenta al servici de la corresponsabilitat i la conciliació i no en un parany que pot acabar amb més càrregues en la llar i més dificultats per al desenvolupament de la carrera professional, especialment entre les dones".