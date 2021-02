Una nueva investigación reabre el debate sobre la existencia del 'Planeta Nueve', con cinco veces la masa de la Tierra

Desde hace varios años, los científicos han debatido sobre la existencia de un planeta invisible de al menos cinco veces la masa de la Tierra en los confines del Sistema Solar. Ahora, la hipótesis ha sido golpeada por un nuevo análisis de objetos distantes y helados, que cuestiona la evidencia de que están bajo la atracción gravitacional de un planeta enorme.

Los hallazgos no descartan la posibilidad de que un noveno planeta orbite alrededor del Sol, pero lo cierto es que los astrónomos dicen que se necesitarán más datos para poner fin al debate.

La existencia del Planeta Nueve se propuso en 2016, cuando los astrónomos Mike Brown y Konstantin Batygin del Instituto de Tecnología de California en Pasadena observaron que las órbitas de seis objetos transneptunianos (TNO), parte del cinturón de Kuiper, una colección de cuerpos pequeños orbitando alrededor del Sol más allá de Neptuno, parecían agruparse.

Esta agrupación, dijeron, tenía que deberse a la influencia gravitacional de un enorme planeta que se esconde en algún lugar del Sistema Solar exterior, al menos 400 veces más lejos del Sol que la Tierra, o alrededor de 10 veces más lejos que el TNO más famoso, el planeta enano Plutón. Si se demuestra que existe, el mundo distante sería un descubrimiento importante: un gigante más allá de Neptuno que sin duda sería clasificado como un planeta.

Pero no todos los astrónomos estaban convencidos. Otras encuestas arrojan dudas sobre si los TNO estaban de hecho agrupados, o si simplemente parecían estarlo, porque los investigadores han realizado observaciones detalladas solo en ciertas direcciones.

Un equipo dirigido por Kevin Napier, físico de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, ha llevado este análisis más lejos. Combinando 3 encuestas para examinar las órbitas de 14 TNO "extremos" (ETNO), aquellos que orbitan mucho más allá de Neptuno, los investigadores encontraron que las órbitas de los objetos podrían explicarse sin la presencia de un planeta cercano. según apunta Nature.

Después de tener en cuenta el sesgo de selección, el hecho de que los investigadores han observado solo una pequeña parte del Sistema Solar exterior, los datos sugieren que los ETNO se distribuyen uniformemente en el cielo. “Este es el primer metanálisis de las tres encuestas de descubrimiento de ETNO más productivas”, dice Napier.

Cómo comprobar si los cuerpos están alineados

Para investigar si los objetos estaban realmente agrupados, el equipo de Napier construyó un modelo informático que simulaba diez mil millones de ETNO distribuidos uniformemente en el Sistema Solar exterior, y luego calculó las posibilidades de que la observación de una pequeña muestra de estos produjera resultados que coincidieran con las observaciones existentes.

El equipo concluyó que no hay razón para pensar que los ETNO no estén distribuidos de manera uniforme, y que es posible que los objetos observados solo parezcan agruparse debido al sesgo de selección. "Eso no significa que el Planeta Nueve no esté allí, pero no es necesario explicar los datos", dice Napier. "También podría ajustar estos datos con ETNO agrupados, pero si escucha cascos, debería pensar en caballos, no en cebras".

Brown, sin embargo, no está de acuerdo. "Grafiqué todos sus datos en la parte superior de nuestro documento antiguo, y simplemente lo miras, y está muy agrupado", dice. "En realidad, hay pruebas sólidas de Planet Nine en sus datos". Señala que el documento no incluye los seis TNO que él y Batygin utilizaron en su investigación original. También argumenta que los investigadores están "mezclando tierra con su helado", porque su análisis considera objetos cuyas órbitas podrían verse afectadas por su proximidad a Neptuno.

Napier dice que el equipo no incluyó los seis objetos originales de Brown y Batygin en su análisis porque no hay suficientes datos disponibles en las encuestas que los encontraron a principios de este siglo. "Necesitamos saber cuándo y dónde apuntó el telescopio, y cómo de débil fue el objeto que el telescopio pudo detectar", dice. "En el pasado, las encuestas no solían hacer eso".

Por otro lado, Samantha Lawler, astrónoma de la Universidad de Regina en Canadá que trabajó en el Outer Solar System Origins Survey, uno de los estudios que el equipo de Napier utilizó en su análisis, está de acuerdo con las conclusiones del equipo, argumentando que no hay necesidad del Planeta Nueve cuando la explicación más simple del sesgo de selección explica los datos.

“No hay evidencia de ningún tipo de agrupamiento en las órbitas de estos TNO distantes, son consistentes con estar distribuidos uniformemente”, dice la experta. "No puedo decir que el Planeta Nueve esté muerto, pero puedo decir que no hay evidencia de ello", concluye.