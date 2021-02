El nombre d'ingressats per Covid segueix en descens en la Comunitat

Les bones notícies quant a les xifres de persones hospitalitzades a causa del coronavirus en la Comunitat Valenciana continuen. Ahir, la Conselleria de Sanitat va informar d'una nova reducció en el nombre d'ingressats, encara que més lleu que la del dia anterior.

En concret, hi havia 1.560 persones amb Covid als hospitals valencians (tres menys que el dissabte però 17 menys que el divendres), de les quals 374 (14 menys que el dia previ i 30 menys que dos dies arrere) es trobaven en estat crític a causa del virus en una UCI. Aquest descens és lent, però estable i constant.

Fa tan sols una setmana, el diumenge dia 14 de febrer, hi havia 782 ingressats més, 118 en intensius. Això es deu a la també persistent evolució a la baixa dels contagis notificats cada dia pel Consell.

Només durant les últimes 24 hores es van confirmar 644 nous positius, 511 menys que la jornada prèvia i menys de la meitat que els 1.324 confirmats el diumenge passat.

Per províncies, 100 dels casos es van registrar en la de Castelló, 253 en la d'Alacant i 290 a València; a més un cas segueix sense assignar. També va ser la província valenciana en la qual més brots es van notificar, huit dels 14 totals (cinc a Alacant i un a Castelló). De tots ells, 9 tenien origen social, quatre educatiu i només un laboral.

Pel que fa a la xifra de morts, la Conselleria de Sanitat, com és habitual els diumenges, no va aportar cap xifra, per la qual cosa serà durant la vesprada de hui quan s'actualitzen els decessos. Això sí, el dissabte es van confirmar 65 defuncions i el divendres van ser 63, xifres encara molt altes tot i el descens de la resta dels indicadors a la regió.

Més de 2.700 sancions per no complir el tancament perimetral

El quart cap de setmana de tancament perimetral de 16 municipis de més de 50.000 habitants de la Comunitat Valenciana va acumular un total de 2.705 propostes de sanció des de la seua entrada en vigor el divendres a les 15.00 h. En concret, la Policia Nacional va elevar 1.372 actes, les policies locals un total de 1.055 i la Policia de la Generalitat altres 278.

Les policies locals dels 16 municipis van interposar 635 sancions a València, 369 a Alacant i 51 a Castelló, la qual cosa sumen un total de 1.055 actes en els 279 controls (138 a Alacant, 113 a València i 28 a Castelló). La Policia Nacional, segons va informar la Delegació del Govern, va afirmar que els controls van transcórrer “amb normalitat”, amb 14 sancions menys que la setmana passada.

La majoria es van concentrar a la província de València, amb 984 propostes, enfront de les 798 d'Alacant i les 82 de Castelló. Així, Alacant capital va encapçalar les multes elevades per aquest cos, amb 318 sancions, a les quals es van sumar també dos detinguts.

La segona ciutat amb més multes va ser Gandia, que va sumar 237 propostes de sanció. Li van seguir Elx, amb 160 sancions i un detingut, i Benidorm, amb 100 sancions. A València es van comptabilitzar 104 multes i dos detinguts.

A més, la Policia de la Generalitat va imposar 70 multes per incomplir el toc de queda o no portar màscara i va sancionar a tres establiments per incompliment de les restriccions.