València aspira a captar fins a 1,8 milions en fons europeus per a projectes d'eficiència energètica

València aspira a gestionar 1,8 milions d'euros en fons europeus destinats a eficiència energètica i transició ecològica. La fundació municipal València Clima i Energia (VCE) ha presentat ja quatre projectes en 2020 que s'adeqüen a aquests requisits i que es troben en fase d'avaluació, i té previst fer el mateix amb altres cinc al llarg de 2021. A ells se sumen altres cinc projectes europeus en els quals la fundació ja participa com a soci o adherit. De fet, entre 2018 i 2020 (inclòs), l'entitat ha captat 882.771 euros en fons europeus, uns diners que ja gestiona per al desenvolupament d'aquests projectes actius.

Entre els objectius dels programes proposats es troben no sols l'eficiència energètica i la transició ecològica, sinó també la gestió sostenible de les ciutats, de la mobilitat, la reducció d'emissions de CO₂, la millora dels habitatges, del paviment dels carrers, dels aiguamolls, el combat contra la pobresa energètica i la integració de les noves tecnologies en aquests processos.

"Durant els últims anys en la Fundació VCE hem fet una aposta clara per optar a projectes europeus i ara s'ha vist recompensat tant en el nombre de projectes aprovats com, sobretot, en l'import", afirma el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon. De fet, segons detalla, hui dia quasi el 25% del pressupost de la Fundació VCE ve d'aquests fons europeus, és a dir, un de cada quatre euros que gasta procedeix de Brussel·les.

"En aquests moments esperem que eixe percentatge continue incrementant-se, perquè volem continuar augmentant la xifra d'iniciatives innovadores i de projectes pilot coordinats amb Europa i altres ciutats i que ens ajuden a fer front al repte del canvi climàtic i la transició energètica", afig l'edil, que també és vicepresident del Patronat de la Fundació Observatori Valencià del Canvi Climàtic.

Aquests són alguns dels processos actualment en desenvolupament, en fase d'avaluació i proposats per a 2021.

Actius

Projecte MatchUp (H2020). Aquest és un projecte de 60 mesos de duració finançat pel programa de la Unió Europea Horitzó 2020 que aborda el repte de la transformació urbana mitjançant l'ús de tecnologies innovadores en els àmbits de l'energia, la mobilitat i les TIC, amb la implicació directa de la ciutadania en el disseny de les seues futures ciutats intel·ligents. En concret, VCE informa el veïnat del Marítim en relació amb la pobresa energètica, les energies renovables i l'eficiència energètica.

Grup de treball del projecte 'Tomorrow'. VCE

TOMORROW (H2020). Té com a objectiu empoderar als ajuntaments per a liderar la transició cap a ciutats baixes en carboni, resilients i més habitables mitjançant la participació de la ciutadania i d'actors locals en el desenvolupament de fulls de ruta de transició per a 2050. València, com una de les ciutats pilot del projecte, estarà involucrada en un procés de capacitació, participarà en activitats d'intercanvis amb ciutats europees que lideren la transició energètica i mobilitzarà a la societat civil.

Save The Homes (H2020). El seu objectiu és contribuir a un augment de la taxa de renovació anual d'edificis de la ciutat, en oferir serveis atractius i assequibles als propietaris. Això s'aconsegueix mitjançant la implementació de finestretes úniques ciutadanes, en format físic i virtual. Els ens locals presten assessorament i suport amb els problemes tècnics, administratius i financers que els veïns es troben durant aquests processos.

Wetlands for Climate W4C (LIFE). Aquest projecte busca establir pautes de maneig per als aiguamolls mediterranis perquè funcionen com a embornals de carboni mantenint la seua integritat ecològica, funcionalitat i proporcionant ecosistemes saludables. Amb l'eina i els indicadors del canvi climàtic i en el marc dels Acords de París, també persegueix la transferència de pràctiques i lliçons apreses entre organismes locals, regionals i europeus.

Wellbased. Programa integral per a reduir la pobresa energètica en ciutats i els seus efectes sobre la salut i el benestar. Es basa en els enfocaments i en l'evidència de diferents ciutats europees. València dissenyarà la seua pròpia intervenció tenint en compte factors com els determinants específics de salut i benestar, així com els socials i de gènere.

En avaluació

POWER UP! (H2020). Persegueix que les ciutats vagen més enllà de les seues funcions habituals i secunden activament la creació d'actors del mercat energètic local amb una agenda social. València desenvoluparà aquests models promocionant noves maneres de produir, gestionar i compartir energia renovable a nivell local, on la ciutadania tinga un paper principal i es maximitze l'impacte social positiu i la defensa del dret a l'energia de tota la població.

Grup de treball de Transició Energètica. VCE

WASTE-PAV (LIFE). Projecte per a minimitzar els problemes ambientals associats als residus polimèrics, de petxines de clòtxines i de plaques d'algeps generats en la demolició d'edificis, alhora que es desenvolupa un paviment fred més respectuós amb el medi ambient i els habitants de les ciutats combatent l'efecte illa de calor i generant menys deixalles als abocadors. Participen Aimplas i Conexas, Pavasal, l'Institut Valencià de l'Edificació, l'Institut Enginyeria Energètica (UPV) i Bitem.

COLD-PAV (LIFE). També centrat en paviments sostenibles, que reduïsquen la contaminació ambiental i acústica, així com la petjada de carboni. Es provarà asfaltant un carrer (o part d'ell) de València. Com a novetat, provarà l'ús de deixalles de farciments sanitaris i residus d'incineradors (RSU) per a la fabricació d'aquest nou paviment. Participen Aimplas i Conexas, Aristotle University of Thessaloniki, CHM Obras e infraestructuras, l'Institut Valencià de l'Edificació, i la Universitat Politècnica de València (UPV).

reIMPULSE (INTERREG). Se centra en el desenvolupament de noves eines de suport a la gestió integrada per a l'eficiència energètica en l'edifici públic mediterrani.

Presentats en 2021

Durant el present any 2021, la fundació municipal València Clima i Energia té previst presentar fins a cinc nous projectes, que quedaran pendents de resolució. Es tracta de Tise, Leia, Green Deliber, Ciprolibe i Capcode, segons avancen des de l'entitat. Amb la participació en aquestes iniciatives aspira a rebre fins a 1,8 milions d'euros. Si bé és difícil que la xifra final siga la màxima, sí que suposarà una evolució a l'alça respecte a les quantitats gestionades en exercicis anteriors.