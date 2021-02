Una inversión de los polos magnéticos de la Tierra hace 42.000 años provocó una extinción masiva de especies

Un cambio radical de los polos magnéticos de la Tierra hace entre 42.000 y 41.000 años redujo drásticamente la fuerza del campo magnético, y puede haber desencadenado en una cascada de crisis ambientales en la Tierra, apunta un nuevo estudio.

Con la ayuda de una nueva datación precisa por carbono obtenida de fósiles de árboles antiguos, los investigadores correlacionaron cambios en los patrones climáticos, extinciones de grandes mamíferos e incluso cambios en el comportamiento humano justo antes y durante la excursión de Laschamps, una breve inversión de los polos magnéticos que duró menos de mil años. Es el primer estudio que vincula directamente la inversión de un polo magnético con cambios ambientales a gran escala, informa el equipo en Science del 19 de febrero.

Durante una reversión, el campo magnético protector de la Tierra, que protege al planeta de un aluvión de partículas cargadas que fluyen desde el Sol, puede perder fuerza. Entonces, algunos investigadores han sugerido que estos cambios bruscos pueden estar relacionados con eventos de extinción.

Pero la evidencia de esto ha resultado difícil de alcanzar. De hecho, "la creencia general era que los cambios geomagnéticos no tenían ningún impacto en el clima ni en ninguna otra cosa", dice Alan Cooper, biólogo evolutivo de BlueSky Genetics en Adelaide. Una razón para esa creencia es la escasez de fechas precisas para que el momento y la duración del evento geomagnético se correlacione con los registros ambientales, de núcleos de hielo y rocas magnéticas.

Los pantanos pantanosos del país conservan las reliquias de los árboles kauri que se remontan a la excursión a Laschamps. Cooper y sus colegas obtuvieron cortes transversales de cuatro árboles antiguos recuperados de un pantano en Ngawha Springs, en el norte de Nueva Zelanda, y los analizaron en busca de carbono-14, una forma radiactiva de carbono.

En particular, un enorme registro conservado que data de hace unos 41.000 años, ofrecía un registro de carbono 14 de 1.700 años. Ese registro reveló cambios importantes en el carbono-14 durante ese período de tiempo e incluyendo la excursión de Laschamps, informó el equipo. El aumento de los rayos cósmicos entrantes, como ocurriría con un campo magnético debilitado, también produce más carbono 14 en la atmósfera, una forma de carbono que luego se incorporaría a los tejidos del árbol.

El equipo simuló cómo un campo magnético debilitado podría alterar los patrones climáticos atmosféricos. El análisis por computadora sugirió que el aumento de partículas cargadas que ingresan a la atmósfera también aumentaría la producción de óxidos de nitrógeno y hidrógeno atmosféricos, moléculas que tienden a consumir ozono.

Esto significaría una reducción de la capacidad del ozono estratosférico para proteger a los habitantes de la Tierra de la radiación ultravioleta. Los cambios atmosféricos también afectarían a la cantidad de luz solar que se absorbe en las diferentes capas de la atmósfera, lo que provocaría cambios a gran escala en los patrones climáticos que habrían enfriado el planeta, según informa ScienceNews.

De hecho, estos efectos se pudieron haber producido en ese momento. Utilizando las fechas de carbono-14 de los árboles kauri, el equipo examinó sedimentos, polen y otros datos de antes y durante la excursión a Laschamps, que apuntan a un enfriamiento repentino en lugares que van desde Australia hasta los Andes.

Sorprendentemente, los efectos más intensos no ocurrieron durante la inversión real de los polos, encontró el equipo, sino en los varios cientos de años previos, que abarcaron hace unos 42,300 a 41,600 años. Durante la reversión real, el campo era solo un 28 por ciento más fuerte que en la actualidad. Pero durante ese período de transición, la intensidad del campo se redujo a aproximadamente el 6 por ciento de su intensidad actual.

Los investigadores llamaron a esto el "Evento geomagnético de transición de Adams", por Douglas Adams, autor de la serie The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Adams a menudo se asocia con el número 42, que en sus libros se dice que es la respuesta a "la pregunta fundamental de la vida, el universo y todo".