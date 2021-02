El rey Juan Carlos I alaba la labor del general Juste para que no prosperara el golpe de estado del 23-F

El rey Juan Carlos alaba en una conversación con El Mundo, que el diario publica hoy, la actuación del general José Juste para que no prosperara el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuando éste era el jefe de la División Acorazada Brunete.

Según ha dicho don Juan Carlos al diario El Mundo, "fue el general Juste quien realmente hizo que (Alfonso) Armada no entrara a Zarzuela e hiciese creer al resto de los implicados que yo estaba en el golpe. Además, ordenó a la División Acorazada Brunete que permaneciera en sus cuarteles y no saliera a tomar las calles de Madrid".

"Recibí una llamada de Juste y me dice, 'Majestad, soy el general Juste. Si no le importa querría hacerle una pregunta. ¿Está con vos el general Armada?' Le dije que no. 'Pues si dice que quiere ir, por favor no le recibáis", añade el rey emérito en su conversación con El Mundo, que no informa de cuándo le hizo estas declaraciones para su reportaje.

El diario destaca de esta manera la "actuación decisiva" del general Juste para parar el golpe de Estado.

En el 40 aniversario del 23F, a don Juan Carlos, de 83 años, se le sigue considerando una pieza decisiva para que la intentona golpista no prosperara por el mensaje televisado que la neutralizó siete horas después de la entrada de Antonio Tejero en el hemiciclo pistola en mano.

Hace una década, aún como rey, Juan Carlos I acudió al Congreso al acto del 30 aniversario del triunfo de la democracia sobre la asonada militar, sin embargo, ahora lo vivirá en Abu Dabi después de que Felipe VI y el Gobierno dieran luz verde a su expatriación hace seis meses por la erosión que sus comportamientos personales han causado a la Corona.