Así fue el primer casting de Emma García en Telecinco: "No sé cómo me cogieron"

La presentadora de Viva la vida, Emma García, ha recordado este domingo cómo fue su primer casting para Telecinco de la mano de uno de sus colaboradores, Torito, que ha mostrado esas imágenes durante en el programa.

Según ha explicado Torito, la grabación corresponde al año 1999 y en ella aparece una sonriente Emma García relatando su experiencia previa en televisión.

"He hecho magazine, mucha tertulia desenfadada, también tertulia política, concursos, presentaciones de galas, desfiles de moda... De todo un poco, de todo lo que me han dejado y sobre todo mucho directo, que al final yo creo que es donde se te ve más, eres más tú, los defectos, las virtudes, y la naturalidad que creo que es lo que importa", comentaba Emma García en aquel casting.

La reacción de la presentadora al verse en el vídeo no se hizo esperar: "No me acordaba de esas imágenes, ¡no sé cómo me cogieron! Me he quedado impactada con estas imágenes, que no las había visto yo".

Ante los halagos de Torito de que está igual que entonces, la presentadora le ha cortado: "No me digas que estoy igual porque no estoy igual. Me pasa un poco como a Sergio Ramos, he mejorado con los años", ha bromeado.