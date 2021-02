Cs advierte del "alarmante" abandono que sufre el barrio de El Quemadero y pide respuestas al Ayuntamiento

Cazorla ha instado al equipo de Gobierno del Ayuntamiento a poner fin cuanto antes a estas "lamentables situaciones", que son extensivas a otras zonas de la ciudad, también desde hace años, ante la pasividad municipal, como ocurre en La Chanca, San Cristóbal, Barrio Alto, Los Almendros o El Puche, entre otros, según ha informado Cs por medio de una nota de prensa.

Como ha expresado Cazorla, "nos da igual si hablamos de una zona situada a un kilómetro del centro, o a 25 kilómetros, pues somos firmes defensores de que todos los vecinos de nuestro término municipal merece la misma atención, pero sí es cierto que estas imágenes tercermundistas chocan todavía más cuando se ven junto al centro de la ciudad".

En ese sentido, el edil de Ciudadanos ha subrayado que "no estamos denunciando una problemática que haya surgido de la noche a la mañana, ya que esto viene de años atrás, pues la presencia de estercoleros generados por vertidos ilegales de todo tipo, así como la proliferación de chabolas e infraviviendas en el barrio de El Quemadero, no es nada nuevo, pero tampoco es algo que merezcan los almerienses en general, y los vecinos de este barrio en particular, la mayoría de los cuales son muy buena gente y soportan el incivismo de unos pocos y la dejadez del equipo de Gobierno municipal".

Como ha recordado Cazorla, desde el Área de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Almería se lleva "vendiendo la moto" desde el pasado verano de un plan de limpieza intensiva "barrio a barrio".

"Nos preguntamos si de verdad se creen que engañan a alguien, porque la ciudad sigue estando muy sucia, salvo contadas y honrosas excepciones, y esto lo sabe cualquier almeriense que salga a la calle con cierta frecuencia; hay calles y zonas enteras en las que se limpia, si acaso, una vez cada año bisiesto", ha sostenido Miguel Cazorla.

El portavoz municipal de Ciudadanos ha querido hacer un llamamiento a todos los almerienses apelando al civismo y a la responsabilidad individual para lograr una ciudad más limpia y atractiva.

"Es cierto que este equipo de Gobierno deja mucho que desear a la hora de mantener en condiciones muchos de nuestros barrios, pero también es cierto que, por desgracia, hay unos pocos vecinos a los que les falta la suficiente educación cívica para entender que no se puede depositar la basura en cualquier lado. En resumen, necesitamos limpiar adecuadamente, es decir, más y mejor, y ensuciar menos", ha sentenciado.