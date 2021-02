Disueltas 12 fiestas en viviendas durante la pasada madrugada en Alicante

Asimismo, en los controles organizados en la cuarta jornada del sábado para garantizar el cierre perimetral, los agentes han multado a 60 personas por incumplimiento y sin poder justificar sus desplazamientos y han identificado 4.084 vehículos.

Del total de intervenciones, durante la mañana del sábado, la policía local ha impuesto 41 actas de sanción a personas que incumplían el cierre perimetral y ha controlado 3.362 vehículos y nueve autobuses en los diversos puntos de control.

Por la tarde, el cuerpo ha destacado que la movilidad "descendió" y el número de vehículos identificados se rebajó a 722, así como las sanciones, con 16 denuncias y un "alto cumplimiento" de las medidas. Por la noche, la movilidad fue "mínima" y en los controles se han interceptado tres vehículos cuyos ocupantes no han podido justificar sus desplazamientos.

La Policía Local ha organizado este sábado un "amplio" dispositivo en la ciudad con inspecciones y vigilancia "continua" por la mañana y tarde, ha disuelto varios grupos de más de dos personas y ha interpuesto 18 sanciones a grupos, así como seis denuncias por no llevar la mascarilla obligatoria y una por tenencia de sustancias estupefacientes.

En los controles de la mañana, los agentes policiales también han levantado una veintena de actas, de ellas cinco por no llevar mascarilla, dos por no tener la ITV, ocho por no llevar el cinturón de seguridad, dos por no tener seguro y cuatro por conducir hablando por el móvil. Por la noche, han denunciado a un conductor por dar positivo en las pruebas de alcoholemia y a otro por no tener la ITV.

Asimismo, desde las 22.00 hasta las 03.30 horas, la policía ha disuelto 12 fiestas en viviendas, denunciadas por particulares, y en las que participaban personas no convivientes y más de dos reunidas sin mascarilla y generando molestias y ruido a los vecinos.

En concreto, los agentes han disuelto fiestas en las calles Colón, Castilla, Britania, San Francisco, Sierra de Maigmo, Plaza de las Escuelas, General Prim, Plaza Gabriel Miró, avenida de Alcoy, Dato Iradier, General Ros de Olano y Doctor Just.

El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha destacado que la Policía "va a continuar reforzando los dispositivos todos los días" y "con especial vigilancia en prevenir que se cumplen las medidas de seguridad, las distancias, el uso de mascarillas, el toque de queda y para prevenir y disolver los botellones y fiestas que están prohibidos y evitar así contagios de Covid".

En este sentido, ha pedido a la ciudadanía que "siga asumiendo la responsabilidad individual de salvar vidas porque el virus sigue matando, tal y como lo hace la mayoría de los ciudadanos desde el principio, sin asumir riesgos innecesarios".