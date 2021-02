Errejón: "Hasel es un personaje absurdo con letras deleznables, pero no debería estar en la cárcel"

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha señalado este sábado en laSexta Noche su preocupación por los graves disturbios que se están produciendo en Cataluña durante las protestas por el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasel, así como el estado de la libertad de expresión en España.

En este sentido, Errejón ha apuntado que "el personaje de Hasel es absurdo, con letras que me parecen absolutamente deleznables, pero no debería estar en la cárcel". El diputado ha considerado que el rapero "no es un mártir" ni "un héroe" pero ha subrayado que "no quiero vivir en un paísen el que los cantantes, los titiriteros, los actores o los tuiteros, pueden acabar ante un tribunal o en una celda. No quiero que eso pase".

"Es un peligro que haya sectores de la juventud que piensen que hay una doble vara de medir", ha dicho, poniendo como ejemplo el ingreso en prisión de Hasel por sus canciones en contraposición con la actuación en la concentración del pasado sábado en la que se rendía homenaje a la División Azul y se profirieron discursos antisemitas. "Hay un riesgo de que mucha gente se pregunte si hay dos leyes o por qué la vara siempre se tuerce para el mismo lado", ha explicado.

Como ejemplo, Errejón ha contado que en Twitter, tras anunciar un directo junto a Rita Maestre, "una cuenta ha puesto que mejor miremos debajo del coche". "Yo creo que no tiene que ir a la cárcel", ha dicho, denunciando la "doble vara de medir" cuando ha habido casos como el del hombre que disparaba contra las fotos de los miembros del Gobierno al que "no le ha pasado nada".

Por último, el líder de Más País ha subrayado que hay una generación "que solo ha conocido la crisis", primero la del 2008 y ahora la del coronavirus, y ha apuntado que "hay una frustración y una falta de expectativas que alguna gente expresa así", ha comentado mencionando lo vivido en las protestas contra Hasel, unas imágenes que ha considerado "lamentables".

"Lo que nos tenemos que preguntar es qué tenemos que transformar para que no vuelva a pasar esto, porque yo no creo que España se haya vuelto loca de repente este año. Lo que quiero es que no vuelva a pasar, y para eso hay que reconstruir el futuro para toda una generación", ha sentenciado.