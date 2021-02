El Teatro de La Sensación de Ciudad Real no ve viable abrir con el 30% de aforo

"Este aforo concedido a la cultura parece que da a entender que la Junta no solo no valora nuestro trabajo cotidiano sino lo que es peor, no sabe ni que existimos", ha señalado el teatro en un comunicado.

En Castilla-La Mancha, según describe el teatro, hay dos salas privadas de teatro -Teatro de La Sensación en Ciudad Real y EA Teatro en Albacete- que a través de los años, "acometemos un servicio público a la ciudadanía, creo que inconmensurable y necesario".

"En el caso de los teatro privados, hemos sido marginados ya que nuestro aforo es de 100 a 150 localidades, no es el mismo que el de un teatro público, municipal o no con un mínimo de 700 u 800 butacas".

Así, argumentan que en Francia se han aprobado "aforos pequeños al cien por cien, excepto en zonas rojas de la Covid-19". "La prioridad es resistir pero no por rentabilidad sino por mantener viva la cultura y la relación con el público".

"Si seguimos con la restricción del 30% las salas y compañías con un coste de explotación elevado no somos viables". Ve este teatro que la incertidumbre se instala en el sector de las artes escénicas "ante esta rentrée marcada por la COVID-19, en la que teatros, cines y salas de conciertos se temen lo peor".