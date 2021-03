Cuando el israelí Avi Loeb (Beit Hanan, 59 años) publicó su teoría sobre el origen de Oumuamua provocó un cierto seísmo en la comunidad científica. No era ni un iluminado, ni un gurú de la new age cosmológica, ni un telepredicador. Era todo un catedrático de astrofísica de Harvard quien defendía que aquel objeto que cruzó el sistema solar hace cuatro años -el primer visitante interestelar detectado por nuestros telescopios- no tenía un origen natural. "El 19 de octubre de 2017 la especie humana tuvo su primer encuentro con tecnología extraterrestre lanzada por inteligencias de otro planeta”, reafirma ahora en 'Extraterrestre" (Planeta, 2021), el libro que sustenta su hipótesis.

Quién fue el primero que le dijo, 'Avi, mejor no publiques este libro'

No tuve esas presiones porque nadie sabía que iba a publicarlo. Después sí me llegaron ciertas reacciones negativas. Cualquier debate sobre huellas tecnológicas se enfrenta a que la cultura académica lo ridiculice.

Pero usted es catedrático de astrofísica en Harvard. No es un iluminado.

Mire, yo vengo de la cosmología. Estudiamos por ejemplo, la materia oscura y se proponen teorías que se descartan tras hacer experimentos que cuestan cientos de miles de dólares. ¡Y aún no la hemos hallado! Buscar huellas tecnológicas de otras civilizaciones costaría mil veces menos y sería menos especulativa porque la mitad de las estrellas alberga planetas del tamaño de la Tierra y están a una distancia similar. Nuestro entorno se reproduce en muchos lugares, así que no especulo si digo que bajo circunstancias similares se esperan resultados similares. ¿Por qué entonces despreciar esta búsqueda?

¿Ha encontrado respuesta a esa pregunta?

La gente no quiere arriesgarse porque les preocupa su reputación. Este tema se asocia a ovnis y otras cosas a las que la ciencia no da credibilidad. Pero mire, antes se decía que el cuerpo tenía alma y por lo tanto no debía someterse a cirugías. ¿Se imagina ahora que los científicos dijeran que no podemos estudiar el cuerpo humano por las tonterías que otros decían de él? Si hay herramientas para investigar un asunto que interesa a tanta gente, tenemos una obligación de abordarlo. Y si no lo financias y te dedicas a hacer ‘bullying’ a los investigadores jóvenes que quieren abordarlo... nadie lo descubrirá nunca. No entiendo que la cultura científica actual no esté poniendo este asunto en primera plana sabiendo lo que interesa al mundo.

¿Y por qué no se hace?

Eso es lo que yo pretendo cambiar con este libro. No es fácil, sigue habiendo resistencia por la gente que creó el actual estatus científico actual y se beneficia de él. Nunca lo cambiarán. Pero espero que los jóvenes sí.

¿Tan grave es perder la reputación?

Sobre todo en estos tiempos de redes sociales. Yo no tengo. Si estás pendiente de lo que digan en ti en Twitter estás navegando un camino muy estrecho como científico. Y no solo son las redes, es una presión general en el ambiente. Pero a mí no me importa lo que diga la gente, me centro en las evidencias.

De evidencias habla en su libro y mantiene que Oumuamua es tecnología extraterrestre. ¿En qué se basa para hacer esta afirmación?

En que Oumuamua fue una anomalía que nunca antes habíamos visto. Así lo dicen todos los científicos que han investigado este objeto, incluso los que defienden que su origen es natural.

“Y sin embargo se desvió”, dice parafraseando a Galileo.

Esa fue una de las anomalías. Se desvió de la órbita a la que debía empujarle la gravedad del Sol, algo que en mi opinión sucedió por el impulso que recibió de la luz solar.

¿Como la vela de un velero?

Exacto. Pero hay más: su tamaño horizontal alargado, su mayor reflectividad de la luz, su velocidad de rotación que no cambió al pasar cerca del Sol, no dejó una estela por la evaporación de hielo como el resto de cometas… todo junto es lo que me hace apostar por el origen artificial de Oumuamua. No he trabajado con una idea preconcebida, las evidencias me han empujado en esa dirección.

Concepto de Oumuamua como boya o 'vela solar' frente a su ilustración como asteroide MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Dice que no vino a vernos, sino que nos cruzamos en su camino. ¿Quién lo puso ahí?

Necesitamos más evidencias para responder a eso, por eso debemos capaces de fotografiar e incluso aterrizar en el próximo objeto similar a Oumuamua que se cruce con nosotros. Habrá otro dentro de algunos años. O muchos más. Pero ahora estamos en completa oscuridad.

Si es producto de otras civilizaciones inteligentes... ¿dónde están?

Las estamos buscando con señales de radio, pero es como llamar por teléfono: para que te lo coja alguien, primero debe estar vivo. A los mayas, por ejemplo, no les podemos llamar, pero sí vemos sus reliquias pasadas gracias a la arqueología. ¿Por qué no hacer astroarqueología para hallar civilizaciones que existieron hace millones de años alrededor de otras estrellas, enviando sondas a esos lugares como empezamos a hacer con las Voyager?

¿Qué les pudo llevar a extinguirse?

Es una lección importante que podríamos aprender: si podemos averiguar cómo murieron, nos animaría a reflexionar y evitar así un destino similar. Pero además, si vivieron más tiempo que nosotros habrán avanzado más tecnologicamente y podríamos ‘importar’ a nuestra civilización lo que ellos descubrieron.

¿Esas huellas solo se hallarían a años luz? La teoría de los antiguos astronautas dicen que llegaron la Tierra hace tiempo otras civilizaciones avanzadas.

No lo creo, no hay evidencias de eso y tampoco creo que seamos particularmente interesantes para que otras civilizaciones vengan aquí y nos espíen. Los humanos creemos tener un lugar privilegiado en el mundo desde que Aristóteles soltó aquello de que somos “el centro del universo”. Pero la Tierra no es tan especial, ni tan única. Somos como hormigas en una acera, hay muchas. No importamos tanto como para que quieran visitarnos.

¿Nos falta humildad?

Hay dos posibilidades. Si los humanos estamos solos, pensaríamos que somos importantes por ser únicos en el universo, lo que en mi opinión es una posibilidad muy aburrida, decepcionante y probablemente incierta. Lo que es más probable es que no seamos ‘los más listos del barrio’. Basta con ver los errores que hemos cometido en nuestra historia. Cuando mis hijas fueron por primera vez a la guardería también pensaban que eran las más listas, pero al conocer a otras aprendieron lo que significa la modestia. Lo mismo ocurriría al hallar otras civilizaciones. ¿Por qué la modestia no se aprende por anticipado? ¿Por qué la gente se cree tan importante?

¿Quizás tenemos miedo de no serlo?

Creo que todo conocimiento es bueno porque ayuda a planear cómo enfrentarte a la realidad. Si entiendes mejor la realidad, entiendes mejor tu ‘barrio’: ¿quién vive aquí? ¿hay alguien en este barrio más listo que tú? Es mejor tener esta información que no tenerla.

¿Alguien le ha criticado personalmente por este libro?

Nadie se ha atrevido a decirme nada, sobre todo después de que entrase en la primera semana en la lista de bestsellers, críticas positivas, entrevistas de 8 de la mañana a 8 de la tarde, eco mundial, más de veinte directores y productores de Hollywood me han contactado interesándose por la historia…

Avi Loeb, catedrático de astrofísica en Harvard ARCHIVO

Vamos, ha visto que el tema interesa.

Es que a la gente se la dejado hambrienta de respuesta en la pregunta más importante para la ciencia y para la humanidad. ¿Cómo es posible que los científicos no la aborden y que no se financie? Mi objetivo es que la ciencia sea más sana y aborde temas que a la gente le importen.

Usted mismo apunta en el libro que muchos científicos lo consideran un asunto “infantil”

¡Ojalá al resto de mis colegas les empujara la curiosidad de la infancia! Los niños se arriesgan, son abiertos de mente y no les guía una mochila de prejuicios. ¿Que hay gente que cree en la ciencia ficción y en Star Trek? Me es irrelevante. A los científicos solo nos debe guiar la búsqueda científica de vecinos en ‘nuestro barrio’, sin importar lo que unos científicos digan de otros, ni cuantos ‘likes’ más recibe una propuesta científica sobre otra. Yo digo: "Si los extraterrestres están ahí, es mejor saberlo". Y lo que otros dicen es: “Nunca son aliens”. Así que yo les pregunto: “¿Y cómo sabes que no son aliens? No lo sabes”. Y ellos contestan. “Vale, pero tienes que traer evidencias extraordinarias”. Entonces vuelvo a preguntar: “¿Cómo voy a traer esas evidencias si impides que los jóvenes puedan investigar en este campo?” Estamos ante una profecía autocumplida.

¿Y por qué debería preocuparnos buscar vida fuera? Aquí ya tenemos muchos problemas.

Porque tiene un impacto enorme en nuestras aspiraciones futuras y en el modo de concebir el universo. Si existen 'chicos más listos' en el barrio, podríamos aprender de ellos e incluso prepararnos por si supusiesen un peligro para los humanos. Además sería el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad, por eso no puedo llegar a entender que esté siendo ignorado y no sea el centro de atención de toda la comunidad científica.

Lo dice como si mañana aterriza un hombrecillo verde en un estadio de fútbol.. y los científicos se empeñan en negar que están viendo un alien.

Si eso sucediese, lo que de verdad importaría es lo que hiciese el ciudadano. Son ellos los que tienen que decidir cómo interactuar y qué política seguir tras un encuentro con un ser de otro mundo. La comunidad científica es muy pequeña. Su papel no es el del profesor que en clase dice siéntate, o compórtate. Si se llegase a producir un ‘contacto’, es la respuesta ciudadana lo que importa, no lo que digan los científicos. Olvídese de los científicos, ¿a quién le importa lo que digan? Se distancian de este tema para mantener su estatus y por eso la opinión pública los califica como un ocupación de ‘élites’.

¿Es lo mismo que ha pasado con Oumuamua?

Lo que digo es que si nunca habían visto algo así, ¿por qué no contemplan la posibilidad de un origen artificial? ¿por qué hay tanta furia contra eso? Es lo que no entiendo, para mí es puro sentido común.

De momento hemos enviado otro rover a Marte...

Estaré más emocionado si encuentra evidencias de vida pasada. El aterrizaje no era el logro, el logro es lo que se encuentre allí y ese rover tiene una capacidad de búsqueda mayor que los de misiones anteriores.

Tres misiones a Marte en una semana. ¿A qué viene esta prisa?

Orgullo nacional, lo primero.

¿Solo eso?

También está el aspecto comercial, los beneficios de la excavación de minerales o del turismo espacial. Y el militar, por supuesto. Pero al final es una cuestión de curiosidad, como la que guió a aquellos barcos a cruzar el Atlántico hacia un nuevo mundo. Ahora es lo mismo, pero en el espacio, que es la siguiente frontera

Parece que tenemos prisa en irnos.

Es que en algún momento las condiciones ambientales nos van a impedir quedarnos. A largo plazo tendremos que irnos, igual que pasamos de las junglas de África a las ciudades. También aquella fue una gran transición, pasar de vivir en la naturaleza a meternos en un apartamento. Nos llevó cien mil años, pero lo hicimos. Ahora nos podría llevar otros cien mil años pasar del apartamento a una plataforma espacial, pero podríamos hacerlo.

¿Se queda corto Marte en la búsqueda de vida extraterrestre? Solo se va a buscar señales de pasado…

Por supuesto deberíamos ir más allá, pero de momento debemos buscar en los lugares más cercanos, que son Marte y Venus, nuestro patio de atrás. El resto de planetas alrededor de otros soles quedan muy lejos… pero sí podemos empezar a buscar objetos como Oumuamua.