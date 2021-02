Desde que la pareja formada por Paco Arévalo y Malena Gracia hiciera pública su relación, ambos no han dejado de presumir de lo mucho que se quieren en redes. Este sábado, se pasaron por el Deluxe para contar todo tipo de detalles sobre su noviazgo. La pareja contó que, pese a haber permanecido su relación en secreto, hacían una vida normal. "Nosotros empezamos siendo muy amigos, no sentíamos la necesidad de airearlo, dos personas se quieren y no tienen por qué decirlo. Cuando nos dimos el primer beso, sentí amor; Paco tiene todas las cosas que quiero en un hombre", reflexionó Gracia. Es por eso que comenzaron la relación con toda naturalidad tras años y años de amistad.

Y es que, según recordó, había sufrido mucho por amor y Arévalo era el primero con el que eso cambiaba: "Me he sentido muy poco querida en mi vida, los hombres solo se fijaban en mi físico. Él ha sido mi paño de lágrimas siendo amigos, me he reído con él...".

Sin embargo, y sin descartar el matrimonio o los hijos, la pareja desveló que no vive en la misma casa y que, de momento, es algo que no pensaba cambiar. Gracia afeó la reacción de las redes al conocer la historia de amor, con continuos comentarios a la diferencia de edad.

Saliéndose del amor, por su parte Arévalo declaró que el Emérito "está triste, muy aburrido y no le han dado el sitio que merece". Sobre la separación entre su amigo Bertín y Fabiola, comentó que lo veía venir porque discutían mucho y, la última vez que vio al cantante, estaba distinto y le contó que su relación no estaba bien.