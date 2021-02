Esta semana, Pasapalabra no ha dejado de promocionar un vídeo en el que anuncia que "muy pronto" se entregará el preciado bote del concurso, que hasta este viernes era de 1.270.000 euros.

En esas imágenes, Pablo Díaz, el concursante que acumula 167 programas a sus espaldas y 132.200 euros ganados, aparece visiblemente emocionado con todas las letras del rosco respondidas correctamente, salvo una, la H, todavía pendiente de responder a falta de 18 segundos.

Un detalle en ese vídeo promocional es el que ha desvelado el truco gracias al cual los espectadores del programa pueden adivinar qué día se llevará el bote.

Tal y como se puede ver en las imágenes, el concursante lleva puesta una camiseta de color gris, la pista definitiva que revela cuándo ganará el premio.

A lo largo de la semana, muchos seguidores del programa en Twitter han reconocido emplear este sencillo truco para saber si ese día era el que Pablo completaría el rosco.

"Mis días se basan en esperar a que empiece Pasapalabra para ver si es el programa en el que Pablo se lleva el bote", ha admitido Laura.

"Cada día esperando a ver la camiseta de Pablo por si hay bote. Como si Antena 3 no fuera a anunciar el día exacto antes", indicaba con humor otro usuario de la red social.

"Real que ahora estoy mirando el pelo y la camiseta gris de Pablo tal que así", reconocía, por su parte, otra espectadora.

Otros, sin embargo, lamentaban en la red social que la cadena hubiese desvelado que pronto se entregará el bote y quitarle, así, la sorpresa. "Sé que Pablo hoy no ganará el bote en Pasapalabra porque la camiseta que lleva no es la de la promoción y de lo que estoy seguro es que aunque pierda el rosco, en el siguiente programa no perderá en la silla azul. Gracias todo a la infame publicidad de Antena 3", ha dicho.