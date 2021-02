Vázquez acusa al PSOE de usar el Gobierno para estar en coalición con "amigos etarras de Otegi" y "amigos del rapero"

Así lo ha indicado Vázquez en respuesta a las declaraciones del secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, quien este sábado ha invitado a Ciudadanos (Cs) a hacer "una profunda reflexión" y decidir si quiere "volver a ser lo que una vez pretendió" o, por el contrario, prefiere dejar la Comunidad en manos del presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco y del vicepresidente, Francisco Igea (Cs), "porque sabe que con ellos todo va a seguir yendo a peor".

Declaraciones que Vázquez ha calificado de "lamentos" del PSOECyL por no gobernar: "Una vez más escuchamos las súplicas de Tudanca para que le dejen gobernar un poquito en Castilla y León porque lo único que les interesa a los dirigentes socialistas de Castilla y León son los sillones".

"A los dirigentes socialistas de Castilla y León no les interesa la pandemia, no les interesan los hosteleros, no les interesan los autónomos y no les interesan los parados. Lo único que les interesa son los sillones, pero gracias a Pedro Sánchez ya sabemos lo que ocurriría con el PSOE en la Junta: Ni rastro de vacunas, ni rastro de inversiones", ha incidido el secretario general del PPCyL.

"Hay que tener la cara muy grande para ser dirigente socialista y decir que alguien gestiona mal la pandemia cuando el Gobierno al que apoya el señor Tudanca ha dado la espalda a los hosteleros, a los autónomos y a las residencias", ha aseverado Vázquez, al tiempo que ha augurado que, de gobernar el PSOE en la Comunidad, los castellanoleoneses estarían "machacados a impuestos y las empresas de esta tierra haciendo las maletas".

Por último, ha tachado al PSOE de ser "una fábrica del paro, de la ruina y de la inutilidad en la gestión" mientras "ante el abandono de esta tierra por parte del Gobierno, la Junta toma medidas, proporciona ayudas y mantiene bajos los impuestos porque la salud es lo primero y con la salud mantendremos la fortaleza de la economía y del empleo".