Anento "se desborda" de turistas y pide a la DGA infraestructuras para poder dar un servicio "adecuado"

"Hemos llenado el parquin y el campo de fútbol del todo, los coches han aparcado por la rambla que sube al cementerio porque ya no cabían en ningún lado y ha sido un ir y venir por las calles y las sendas durante todo el día", ha resaltado el edil.

Hasta este fin de semana en el que se ha desconfinado la capital aragonesa, que llevaba cerrada desde el pasado 15 de enero como medida para hacer frente a la pandemia de la COVID-19, "teníamos un goteo de turistas normal y asumible", ha sostenido Cartiel.

No obstante, ha insistido en que están "encantados" con la llegada de turistas "pero quizás -ha apuntado- un poco más repartida sería mejor para dar un buen servicio, aunque entiendo la situación".

Según el edil, Anento, que cuenta con 96 habitantes censados y con 40 personas viviendo todo el año, "no tiene muchos establecimientos para dar servicio a toda la demanda que llega o para poder aprovechar esa inercia del turismo como en otros sitios que sí tienen una infraestructura adecuada para tal volumen de visitantes".

FALTA DE INFRAESTRUCTURAS

Cartiel ha reivindicado que no disponen de la ayuda y el apoyo del Ejecutivo autonómico para aprovechar esta afluencia de personas, porque esta localidad se ha convertido en "el principal motor" de atracción turística dentro de la Comarca del Campo de Daroca.

El Ayuntamiento "está por encima de sus posibilidades" y los gastos de mantenimiento y limpieza del pueblo son "muy altos". Por ello, el alcalde de Anento ha manifestado: "Podemos morir de éxito, porque no vamos a poder asumir las necesidades que se requieren para ofrecer Anento como un destino turístico sostenible".

Cartiel ha reiterado que no quiere "generar alarma" y que "todos los turistas serán bien recibidos" en el municipio, pero "al final tenemos que disponer de unos recursos que no tenemos y cuando llamamos a la Administración no somos escuchados", ha añadido.

"La gente cuando viene se encuentra todo muy limpio e inmaculado pero no sabe lo que nos cuesta tener todo así", ha reivindicado.

Anento, que junto con otros doce municipios aragoneses forma parte de la lista de Pueblos Más Bonitos de España, en 2020 ha recibido 37.000 habitantes, un cifra "histórica", "teniendo en cuenta que estuvimos varios meses confinados por la pandemia", ha concluido Cartiel.