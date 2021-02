Silvia teme por su vida ante la excarcelación de su agresor: "¿Cómo me matará? ¿Sufriré?"

Silvia sufrió durante 20 años las palizas de su expareja, que hace 10 años está en la cárcel por violencia de género. "Palizas, quemaduras, insultos... Lo único que pensaba era que me diese con un palo y me dejase ahí para no sufrir más", confiesa.

Este domingo, su agresor sale de prisión, por lo que teme que vuelva a agredirla o ataque a sus hijos. "Él confesó en un juicio que si no era para él no era para nadie", ha declarado.

"Llegará el día y ¿qué me pasará?, ¿cómo me matará?, ¿sufriré o no sufriré?", son los pensamientos que tiene Silvia ante su inminente salida de la cárcel.

Por ello, ha solicitado al Gobierno de Navarra que su perro sea considerado animal de asistencia, como un perro guía, para poder defenderse en el caso de que sea atacada. "A la mínima que venga él a engancharte, el perro le empuja, no hace nada más", asegura.

Este organismo le ha denegado la petición por una posible reacción violenta del animal, por lo que ha decidido pedírselo al Ministerio de Igualdad.