Mila Ximénez rompe su silencio tras su ausencia en televisión con un profundo mensaje

Tras varias semanas lejos de los platós de televisión y las cámaras, algo que había hecho saltar las alarmas sobre el estado de la colaboradora, Mila Ximénez ha reaparecido a través de sus redes sociales para compartir una contundente y profunda reflexión a la que ha llegado en estos días en los que no se siente muy bien anímicamente.

La periodista ha publicado este viernes en su perfil de Instagram una imagen con la siguiente frase: "La misma de siempre aunque ya no la de antes". Una publicación que se ha llenado de comentarios de apoyo y buenos deseos para ella.

"Te esperamos con ganas y te mandamos todo el amor del mundo, las grandes batallas están destinadas a los mejores guerreros", "Mucho ánimo Mila y fuerza. La quimio cansa te lo puedo asegurar", o "Con ganas de verte otra vez, mucho ánimo Mila", han sido algunos de los mensajes que sus seguidores le han dejado.

El último post que Mila Ximénez compartió en sus redes sociales fue el pasado 27 de enero. "Pues un miércoles vencido", escribía la tertuliana de Sálvame junto a una imagen suya muy sonriente en el plató del programa.

La periodista anunció el 16 de junio de 2020 que estaba luchando contra un cáncer. "A mí un tumor de mierda no me va a parar la vida ni de coña", le dijo entonces a sus compañeros, muy afectados por la noticia. Unos meses después acudió al Deluxe para contar cómo estaba llevando la batalla y reveló que había caído "en una depresión muy gorda, no me podía levantar de la cama".