"Vengo a decir adiós": una joven anuncia en Facebook que va a ser asesinada

Una joven brasileña de 17 años anunció su propio asesinato a través de la red social Facebook: "Vengo a despedirme. Moriré en breve", escribió la chica en su perfil, tras haber contraído una deuda de 3.000 reales (unos 460 euros) con un grupo de narcotraficantes locales.

Cristiane Carvalho Guimaraes, natural de Itapiranga, en la Amazonía brasileña, explicó con sangre fría que los asesinos enviarían después la ubicación exacta de su cuerpo.

El asesinato tuvo lugar el 13 de febrero y al día siguiente, desde el perfil de la chica, se envió un mensaje, presumiblemente por parte de los asesinos, donde se informaba de la localización del cadáver.

La policía brasileña tenía conocimiento de la desaparición de la niña desde el 12 de febrero. Cuando los agentes la encontraron al día siguiente en el lugar revelado por los criminales, la joven ya había sido asesinada.

La causa de muerte no ha sido divulgada y no se sabe si recibió un disparo, como aparentemente dijo la joven en su publicación de Facebook, revela el diario británico The Sun.

Aunque la firma del mensaje donde se revelaba la ubicación del cuerpo era 'CV', por Comando Vermelho, una organización criminal de la zona, la policía cree que sus verdaderos asesinos atribuyeron erróneamente el crimen a ese grupo para engañar a los investigadores.