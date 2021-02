Unos hijos crean un programa de radio para su padre, ingresado en la UCI por Covid

Uno de los dramas del coronavirus es la soledad a la que se enfrentan los enfermos que están hospitalizados por la enfermedad. Sin contacto con familiares o seres queridos, las horas pasan sin más contacto que los sanitarios cubiertos por sus EPIs. Por eso, unos italianos tuvieron una idea cuando su padre ingresó en la UCI.

Enzo Favaloro está ingresado en un hospital de Legnano, cerca de Milán. Cada dos días recibe en su tablet, a través de WhatsApp, un archivo de audio con un contenido muy especial, porque lo crearon sus familiares.

Tal y como recoge la BBC en un reportaje, los hijos de Enzo han creado un 'programa' llamado Radio Enzo, que dura 20 minutos, personalizado para su hacer a su padre más ligera la convalecencia.

Se compraron un micrófono de 29 euros y empezaron las emisiones en enero. Ya llevan 17 episodios y aunque sólo pueden escuchar el programa Enzo y el personal sanitario del hospital, el programa se ha hecho famoso en toda Italia gracias a los medios de comunicación y decenas de personas se han interesado en el proyecto para llevar a cabo iniciativas similares.

"A lo largo de los años hemos visto todo tipo de iniciativas, pero es la primera vez que una familia crea una radio para estar cerca de su pariente", relata a la BBC Davide Tommaso Andreis, médico de la UCI del hospital que atiende a Enzo.

El comienzo del programa es siempre el mismo: "Inicia cortinal musical: Here comes the sun, de The Beatles. Voz masculina 1: "Radio Enzo". Voz masculina 2: "La radio que te hace sentir en casa". Sube la música. Voz femenina: ¡Bienvenidos a este séptimo episodio de Radio Enzo…!".

Y se presentan: Gianmaria Favaloro (31 años), Carolina Favaloro (25 años) y Alessandro Cultraro (32 años). Gianmaria y Carolina son dos de los cuatro hijos de Enzo, de 65 años, que lleva en la UCI desde finales de octubre. Por su parte, Alessandro es un viejo amigo de familia, coconductor desde el primer episodio.

La idea de crear una radio la tuvo Gianmaria a principios de enero pasado, cuando en una videollamada notó que su padre no se encontraba bien. "Vimos que a nivel psicológico empezaba sufrir. Al principio estaba sedado, pero a medida que lo iban despertando veíamos que sufría mucho", cuenta Ginmaria.

Enzo no puede hablar porque se le practicó una traqueotomía, ya ha dado negativo por covid-19 y neurológicamente no tiene daños, pero lleva sin moverse desde el 20 de octubre. "Por eso tratamos de darle esta oportunidad en términos de energía, insistimos con que debe intentar moverse y hacer la fisioterapia, que debe hacer este esfuerzo", dice Gianmaria.

Para motivar a Enzo, los Favaloro eligen música que pueda levantar el ánimo de su padre. Queen es uno de los grupos más usados. We will rock you, Don't stop me now y We are the champions suelen sonar en el programa.

"Desde que empezó a escuchar los programas el paciente ha respondido positivamente. Las voces familiares evocan sus recuerdos y lo tienen un poco más anclado en el presente y en el mundo circundante", dice el doctor Andreis.