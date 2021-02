Anne Igartiburu cuenta, en 'Dos parejas y un destino', el gesto con el que rinde homenaje a su madre en las campanadas

Tras el cambio de parrilla, La 1 emitió en su prime time del viernes Dos parejas y un destino. En esta ocasión, Anne Igartiburu, María del Monte, Gonzalo Miró y Florentino Fernández se trasladaron a Cádiz, un lugar que recorrieron encontrándose con otras celebridades.

Algo paradójico del formato es que, en el tándem que forman María y Anne, intercambian sus roles habituales y es Igartiburu la entrevistada, ante una María del Monte que no cesa en intentar saberlo todo de la presentadora.

Así, una de las revelaciones de la noche fue la pertinente a las campanadas, que Igartiburu ha dado durante 16 años. Y es que, aunque la comunicadora es toda una veterana y aseguró no sentir nervios, tiene la tensión propia de estar concentrada en el momento, tal y como explicó.

En la última noche del año, hay algo que nunca le puede faltar: la tortilla de patata. Según ha recordado durante un descanso del viaje en el que cocinaba para la cantante, Igartiburu cena eso porque es lo que preparaba su madre, que falleció cuando ella tenía tan solo 17 años.

"Todos los años me llevo una tortilla a la Puerta del Sol", apuntó. ¡Y no solo eso! Otra parte de sus hábitos es, cada año, hacer una excepción y saltarse su dieta vegana para comer jamón serrano: "Después de dar las campanadas, me tomo mi vinito tinto español. Y también dulces que me traigo de Bilbao", añadió.

"No sabes lo bien que me entra. Y tú lo sabes, que en ese momento no me entra nada", aseveró Anne. La presentadora también se lanzó a cantar, junto al piano, alguna canción vasca de su infancia, dejando claro que la televisión y la cocina distan mucho de ser sus únicos talentos.